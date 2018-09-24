В Барнауле новостройки и центр свяжут новой дорогой. Что еще запланировано в генплане?

Проект генерального плана развития Барнаула до 2038 года предусматривает строительство нескольких новых дорог. Например, если продлить ул. Трактовую через бор, можно напрямую связать новостройки и центр города. Об этих и других решениях на заседании Общественной палаты рассказал Сергей Боженко, замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.