В Барнауле новостройки и центр свяжут новой дорогой. Что еще запланировано в генплане?

Дороги
- Формирование центральной дуговой магистрали от пр. Калинина через пр. Ленина западнее ЖД-станции Барнаул по правому берегу реки Пивоварки с выходом на Змеиногорский тракт.
- Расширение ул. Промышленной для связи старого и нового автомобильных мостов.
- Развитие ул. Юрина от вокзала сквозь частный сектор далее на периферию до ул. Просторной. Это возможно при условии пробивки тоннеля под ЖД-насыпью — идея отражена и в действующем генплане. Таким образом Юрина становится магистралью городского значения, а рядом с ЖД-насыпью формируется еще один центр города — на месте частного сектора там будут строить многоэтажные дома.
- Пробивка ул. Северо-Западной до Павловского тракта и пр. Коммунаров с расширением до Павловского тракта. Это позволит связать северные и южные части города.
- Пробивка и расширение ул. Трактовой через Власихинский промузел (от Павловского тракта) по просеке реликтового бора на Борзовую заимку и до Змеиногорского тракта в районе Сибирской долины. Таким образом связываются Павловский и Змеиногорский тракты. За счет строительства грузовой транзитной магистрали (часть южного обхода) вдоль Борзовой заимки (рядом с ЖД-путями) и пос. Кирова у жителей новостроек около ТРЦ «Арена» появится возможность попадать в центр города, минуя Павловский тракт и другие пути, проходящие по Барнаулу.
Эти и другие предложенные магистрали можно посмотреть на карте:
Городской транспорт
Проект генерального плана предусматривает развитие всех видов общественного транспорта.
- Предложено продлить трамвайную линию, проходящую по ул. Северо-Западная, чтобы соединить ее с пр. Строителей с выходом до Власихинской улицы и Павловского тракта. Это выглядит естественным развитием трамвайной сети.
- Также разработчики предлагают продлить троллейбусную сеть по Балтийской с устройством конечной остановки в новостройках.
- Автобусное движение предлагают развивать повсеместно.