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В Барнауле новостройки и центр свяжут новой дорогой. Что еще запланировано в генплане?

Проект генерального плана развития Барнаула до 2038 года предусматривает строительство нескольких новых дорог. Например, если продлить ул. Трактовую через бор, можно напрямую связать новостройки и центр города. Об этих и других решениях на заседании Общественной палаты рассказал Сергей Боженко, замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Трамвай и автомобили.
Трамвай и автомобили.
Михаил Хаустов

Дороги

  • Формирование центральной дуговой магистрали от пр. Калинина через пр. Ленина западнее ЖД-станции Барнаул по правому берегу реки Пивоварки с выходом на Змеиногорский тракт.
  • Расширение ул. Промышленной для связи старого и нового автомобильных мостов.
  • Развитие ул. Юрина от вокзала сквозь частный сектор далее на периферию до ул. Просторной. Это возможно при условии пробивки тоннеля под ЖД-насыпью — идея отражена и в действующем генплане. Таким образом Юрина становится магистралью городского значения, а рядом с ЖД-насыпью формируется еще один центр города — на месте частного сектора там будут строить многоэтажные дома.
  • Пробивка ул. Северо-Западной до Павловского тракта и пр. Коммунаров с расширением до Павловского тракта. Это позволит связать северные и южные части города.
  • Пробивка и расширение ул. Трактовой через Власихинский промузел (от Павловского тракта) по просеке реликтового бора на Борзовую заимку и до Змеиногорского тракта в районе Сибирской долины. Таким образом связываются Павловский и Змеиногорский тракты. За счет строительства грузовой транзитной магистрали (часть южного обхода) вдоль Борзовой заимки (рядом с ЖД-путями) и пос. Кирова у жителей новостроек около ТРЦ «Арена» появится возможность попадать в центр города, минуя Павловский тракт и другие пути, проходящие по Барнаулу.

Эти и другие предложенные магистрали можно посмотреть на карте:

Городской транспорт

Проект генерального плана предусматривает развитие всех видов общественного транспорта.

  • Предложено продлить трамвайную линию, проходящую по ул. Северо-Западная, чтобы соединить ее с пр. Строителей с выходом до Власихинской улицы и Павловского тракта. Это выглядит естественным развитием трамвайной сети.
  • Также разработчики предлагают продлить троллейбусную сеть по Балтийской с устройством конечной остановки в новостройках.
  • Автобусное движение предлагают развивать повсеместно.
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