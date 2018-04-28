В проект генплана Барнаула включили тоннель и дорогу под вокзалом

Тоннель под железнодорожным вокзалом в Барнаула включили в проект генплана. Об этом 27 апреля на круглом столе о развитии города сообщил Сергей Боженко, зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Сергей Боженко,
зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:
— В проект генплана это заложено. Но когда этот проект будет реализован, я вам сказать не могу. И никто сказать сейчас этого не может. Все станет известно тогда, когда бюджет города и края сможет осилить решение этой инженерной проблемы.
Предполагается, что тоннель с автомобильной дорогой и трамвайными путями может соединить проспект Красноармейский с улицей Георгия Исакова. Считается, что это позволит сократить пробки в городе.
Однако главный инженер-разработчик проекта тоннеля в 2015 году заявил, что объект может напротив создать дополнительные заторы.
По мнению Сергея Боженко, в городе "нет часовых пробок". "У нас лишь есть временные приостановки перед светофорами или замедленное движение в случае аварии", — считает главный архитектор города.
Напомним, администрация Барнаула утвердит новый генеральный план развития города не позднее ноября 2018 года.
Факт
В 2014 году первый этап строительства тоннеля оценивали в 2,4 млрд рублей.
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