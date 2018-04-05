Мэрия Барнаула не разъяснила, останутся ли публичные слушания по резонансному генплану

Сегодня, 19:35.
Политика

В мэрии Барнаула сообщили, что для решения градостроительных вопросов наряду с процедурой публичных слушаний появится новый формат — общественные обсуждения. Состоятся ли публичные слушания по генеральному плану Барнаула, депутатам предстоит решить, сообщается на официальном сайте города.

Документы. Бумаги.
Документы. Бумаги. Фото: СС0.

Разница между публичными слушаниями и общественными обсуждениями заключается в следующем: слушание предполагает очное собрание, а обсуждение этого не требует. 

В мэрии утверждают, что процедура общественного обсуждения ничуть не хуже, чем публичные слушания, потому что она дает больше возможностей для населения. Чтобы принять в них участие, жителю Барнаула с паспортом необходимо будет прийти в одну из администраций. Там можно посмотреть экспонаты, касающиеся обсуждаемого вопроса, и оставить свои предложения. 

В каком формате будут обсуждать генеральный план Барнаула, пока неизвестно. Позднее это будет прописано в правилах землепользования и застройки городского округа.

Напомним, последние публичные слушания по проекту генплана в Барнауле прошли со скандалом. В январе 2017-го жители, подогретые известием (как потом заявили — ошибочным) о размещении в будущем мусорного полигона вблизи садовых участков, сорвали слушания. Многие тогда не смогли попасть в зал, да и внутри зала дискуссия не получилась.

Между тем, в скором времени генплан должен быть принят. 30 марта на сессии депутаты Барнаульской гордумы утвердили два документа, которые касаются участия общества в обсуждении важных для города вопросов, включая проект генплана. Оппозиционные депутаты высказали опасение, что публичные слушания по поводу генерального плана Барнаула будут отменены.

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