Недвижимость

У Барнаула скоро будет новый генплан развития

Сегодня, 14:49.
Недвижимость

Администрация Барнаула утвердит новый генеральный план развития города не позднее ноября 2018 года. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе города.

Центр Барнаула. Строительство.
Центр Барнаула. Строительство. Фото : Олег Богданов.
Оппозиция в Барнаульской гордуме: "Нам не видать публичных слушаний по новому генплану"

Представленный ранее проект генплана рассчитывался на срок до 2036 года. Согласно ему, строительство жилья должны сосредоточить на территориях, которые заняты ветхим и аварийным жильем. Развитие же на пустых территориях северо-западе города сворачивается — новых участков генплан не отводит.

Строители надеются, что разработчики документа представят корректный проект, который примут и его можно будет взять в работу. Опасения связаны с тем, что первая версия оказалась сырой и ее отправили на доработку. Отсрочка обернулась для компаний проблемами — они не могут реализовать намеченные проекты, так как формально действует генплан с другими приоритетами развития.

Отметим, что накануне в гордуме приняли решение, которое позволит мэрии обойти процедуру публичных слушаний. До сих пор она была обязательной. Это позволило горожанам заявить о том, что они не желают, чтобы город развивался по предложенному генплану. В том числе отказаться от строительства полигона твердых бытовых отходов около поселка Лесной и других застроенных жильем территорий.

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