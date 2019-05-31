В Барнауле обезопасят более 20 пешеходных переходов

Администрация Барнаула до 2021 года повысит безопасность 23 нерегулируемых пешеходных переходов на самых аварийных участках дорог. Сделают это по инициативе ОНФ, сообщает пресс-служба организации.

Пока речь идет о семи нерегулируемых переходах: на улице Юрина, по пять на улицах Малахова и Попова, четыре на улице Антона Петрова и два на проспекте Ленина.

В этом году там сделают дорожную разметку из термопластика и установят консольные стойки с дорожными знаками с повышенной световозвращающей способностью.

Основная часть работ будет завершена к концу июня.

Разметка уже появилась на переходе в районе парка «Солнечный ветер» на проспекте Ленина. В период с 2016 по 2018 год на этом переходе произошло 16 ДТП, в которых пострадало 17 человек.

Общественники предлагают установить светофоры на улице Антона Петрова в районе ТРЦ «Огни», где нередко сбивают пешеходов. Но сначала там планируется улучшить освещенность и нанести разметку.