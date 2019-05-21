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Автоновости

Полиция ищет виновника аварии у ТРЦ «Огни», где сбили пешехода

Вечером 20 мая в Барнауле на ул. А. Петрова у дома № 219 водитель Fiat Ducato сбил мужчинуи скрылся с места ДТП. Пешеход жив, но попал в больницу с травмами, рассказали в городской Госавтоинспекции.

ДТП у торгового центра "Огни".
ДТП у торгового центра "Огни".
Вадим Гребенюк, vk.com/barneos22

Мужчина 1981 года переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в горбольницу № 1.

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Им оказался житель Барнаула Алексей Хохлов 1985 года рождения.

Мужчина скрывается, поэтому полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией об этом ДТП, а также о месте нахождения водителя, сообщить по телефону: 393−605 (отдел розыска) либо по телефонам дежурной части: 391−090, 393−555 или 02.

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