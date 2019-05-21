Полиция ищет виновника аварии у ТРЦ «Огни», где сбили пешехода

Мужчина 1981 года переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в горбольницу № 1.
Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Им оказался житель Барнаула Алексей Хохлов 1985 года рождения.
Мужчина скрывается, поэтому полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией об этом ДТП, а также о месте нахождения водителя, сообщить по телефону: 393−605 (отдел розыска) либо по телефонам дежурной части: 391−090, 393−555 или 02.