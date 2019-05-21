У ТРЦ «Огни» в Барнауле водитель иномарки сбил мужчину на переходе и скрылся

Парня сбил Ford Transit белого цвета, считают очевидцы паблика Barnaul 22.

«Я шла сзади этого мужчины, это не молодой парень, и машина летела просто — он даже не притормозил. У мужчины в пакете были бутылки пластиковые, они взорвались от удара. Его самого метра на два откинуло, он разбил голову и ноги себе переломал, мужчина был не трезв. Пытался встать, а водитель просто дал драпу. Машина белая обклеена какими то наклейками. Слава богу он хоть жив остался», — рассказывает очевидец произошедшего.

На месте происшествия работали экстренные службы Барнаула.

Между тем в России ужесточили наказание за побег с места ДТП. Согласно новым поправкам в закон, если водитель скрылся с места аварии, в которой потерпевшие получили тяжкий вред здоровью, он может быть лишен свободы на срок до 4 лет. Если в ДТП погиб человек, то ему уже грозит срок от 2 до 7 лет, а если погибли двое и более человек, то нарушитель может получить от 4 до 9 лет лишения свободы.

Изменения внесли и в ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). К административной ответственности оставившего место ДТП водителя привлекут при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. Это относится к людям, которые случайно попали в мелкое ДТП, не заметили этого и уехали с места аварии.