Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

У ТРЦ «Огни» в Барнауле водитель иномарки сбил мужчину на переходе и скрылся

20 мая поздним вечером в районе ТРЦ «Огни» на пешеходном переходе сбили молодого мужчину. Водитель иномарки с места аварии скрылся.

ДТП у торгового центра "Огни".
ДТП у торгового центра "Огни".
Вадим Гребенюк, vk.com/barneos22

Парня сбил Ford Transit белого цвета, считают очевидцы паблика Barnaul 22.

«Я шла сзади этого мужчины, это не молодой парень, и машина летела просто — он даже не притормозил. У мужчины в пакете были бутылки пластиковые, они взорвались от удара. Его самого метра на два откинуло, он разбил голову и ноги себе переломал, мужчина был не трезв. Пытался встать, а водитель просто дал драпу. Машина белая обклеена какими то наклейками. Слава богу он хоть жив остался», — рассказывает очевидец произошедшего.

На месте происшествия работали экстренные службы Барнаула.

Между тем в России ужесточили наказание за побег с места ДТП. Согласно новым поправкам в закон, если водитель скрылся с места аварии, в которой потерпевшие получили тяжкий вред здоровью, он может быть лишен свободы на срок до 4 лет. Если в ДТП погиб человек, то ему уже грозит срок от 2 до 7 лет, а если погибли двое и более человек, то нарушитель может получить от 4 до 9 лет лишения свободы.

Изменения внесли и в ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). К административной ответственности оставившего место ДТП водителя привлекут при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. Это относится к людям, которые случайно попали в мелкое ДТП, не заметили этого и уехали с места аварии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость