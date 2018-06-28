В Барнауле утром 28 июня столкнулись фура и две легковушки. Образовалась серьезная пробка, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле образовалась большая пробка из-за жесткого ДТП с участием фуры. Фото : Константин Лопаткин в vk.com/barneos22.
В Барнауле образовалась большая пробка из-за жесткого ДТП с участием фуры. Фото : Константин Лопаткин в vk.com/barneos22.
В Барнауле образовалась большая пробка из-за жесткого ДТП с участием фуры. Фото : Константин Лопаткин в vk.com/barneos22.
ДТП произошло на пересечении Змеиногорского тракта с переулком Кауфмана. На снимках с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у легковушек смяло боковые части. О пострадавших не сообщается.
По данным "Яндекс.Пробки", на Змеиногорском тракте образовалась пробка длиной около 5 километров. На некоторых участках скорость движения не превышает 7 км/ч. Водителей просят выбирать маршрут заранее.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.