В Барнауле образовалась большая пробка из-за жесткого ДТП с участием фуры. Фото : Константин Лопаткин в vk.com/barneos22. В Барнауле образовалась большая пробка из-за жесткого ДТП с участием фуры. Фото : Константин Лопаткин в vk.com/barneos22. В Барнауле образовалась большая пробка из-за жесткого ДТП с участием фуры. Фото : Константин Лопаткин в vk.com/barneos22.

ДТП произошло на пересечении Змеиногорского тракта с переулком Кауфмана. На снимках с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у легковушек смяло боковые части. О пострадавших не сообщается.

По данным "Яндекс.Пробки", на Змеиногорском тракте образовалась пробка длиной около 5 километров. На некоторых участках скорость движения не превышает 7 км/ч. Водителей просят выбирать маршрут заранее.

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