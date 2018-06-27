На Чуйском тракте грузовик задавил насмерть лося. Водитель скрылся. 16+

Утром 27 июня на федеральной трассе Р-246 (Чуйский тракт) был сбит взрослый лось. Водитель, попавший в это ДТП, скрылся на своей машине с места аварии. Животное было сбито на 42 км трассы на границе Бердского и Искитимского районов Новосибирской области, сообщает "Курьер. Среда. Бердск".
Это уже четвертое дорожно-транспортное происшествие за три недели с гибелью лосей в этом месте, говорит руководитель бердского общества охотников и рыболовов Игорь Кашин. Дело в том, что здесь проходит путь миграции этих копытных, поэтому здесь необходимо поставить соответствующие предупреждающие знаки. Однако, по словам Кашина, местный департамент природных ресурсов много лет не может их установить.
Кашин считает, что лося сбил грузовик, так как легковая машина, получившая от столкновения с таким массивным зверем, вряд ли из-за повреждений смогла уехать с места ДТП самостоятельно.
Сотрудники ГАИ оттащили убитое животное с дороги на обочину, чтобы освободить проезд. Тушу сожгут под наблюдением специалистов ветеринарной службы в Новосибирске.
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