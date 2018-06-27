На Чуйском тракте грузовик задавил насмерть лося. Водитель скрылся. 16+

На Чуйском тракте под Бердском грузовик сбил лося. Фото: www.kurer-sreda.ru. На Чуйском тракте под Бердском грузовик сбил лося. Фото: www.kurer-sreda.ru. На Чуйском тракте под Бердском грузовик сбил лося. Фото: www.kurer-sreda.ru.

Это уже четвертое дорожно-транспортное происшествие за три недели с гибелью лосей в этом месте, говорит руководитель бердского общества охотников и рыболовов Игорь Кашин. Дело в том, что здесь проходит путь миграции этих копытных, поэтому здесь необходимо поставить соответствующие предупреждающие знаки. Однако, по словам Кашина, местный департамент природных ресурсов много лет не может их установить.

Кашин считает, что лося сбил грузовик, так как легковая машина, получившая от столкновения с таким массивным зверем, вряд ли из-за повреждений смогла уехать с места ДТП самостоятельно.

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