В Алтайском крае мужчину могут посадить за желание поесть лосятины

Барнаулец подстрелил лося, чтобы поесть мяса. Но охотоведы узнали о случившемся и полицейские нашли нарушителя, сообщает краевое МВД.
Браконьер из Барнаула охотился на лося на берегу Оби в Шелаболихинском районе. Мужчина застрелил животное из незарегистрированного гладкоствольного ружья 16 калибра. Разделал его на мясо, а останки выбросил в реку. Добычу он переправил на лодке и увез в Барнаул на своем автомобиле.
Охотоведы узнали о застреленном животном и сообщили в полицию. Дома у злоумышленника нашли мясо лося. Свою вину мужчина отрицать не стал. Сумма ущерба составила 240 тыс. рублей. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба). Браконьеру может грозить до 6 месяцев ареста.
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