В Алтайском крае мужчину могут посадить за желание поесть лосятины

Мясо лося, браконьерство. Фото: 22.мвд.рф. Полицейские ищут браконьера. Фото: 22.мвд.рф.

Браконьер из Барнаула охотился на лося на берегу Оби в Шелаболихинском районе. Мужчина застрелил животное из незарегистрированного гладкоствольного ружья 16 калибра. Разделал его на мясо, а останки выбросил в реку. Добычу он переправил на лодке и увез в Барнаул на своем автомобиле.

Охотоведы узнали о застреленном животном и сообщили в полицию. Дома у злоумышленника нашли мясо лося. Свою вину мужчина отрицать не стал. Сумма ущерба составила 240 тыс. рублей. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба). Браконьеру может грозить до 6 месяцев ареста.