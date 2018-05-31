Бесстрашный алтайский барс позировал в горах толпе фотографов

В Горном Алтае дикий ирбис разрешил сфотографировать себя с расстояния в 50 метров участникам добровольческой экспедиции "По следам снежного барса". Двадцать человек, включая детей, вволю наснимали на телефоны и фотоаппараты зверя, охранявшего тушу только что задранного им архара.
Этот уникальный случай произошел в Сайлюгемском национальном парке, где сотрудники парка показывали добровольцам фотоловушки. Встреча с барсом стала для участников экспедиции приятной неожиданностью.
Почему барс не испугался?
Во время непроизвольной фотосессии, барс лишь лениво наблюдал за людьми. Как говорят специалисты парка, такое поведение характерно для снежного барса. Этот зверь не боится человека, но из-за этого редкий хищник становится легкой добычей для браконьеров.
Обычно, как говорят ученые из Сайлюгема, при появлении людей ирбис затаивается или осторожно проходит дальше, глядя человеку прямо в глаза.
Денис Маликов,
заместитель директора по науке, научным исследованиям и мониторингу Сайлюгемского парка:
— Это подросший котенок самки снежного барса, обитающей на соседнем участке. В конце 2017 года мы фиксировали ее с двумя котятами. Возможно, это тот же ирбис, видео с которым фотоловушка сняла на Баян-Чагане нынешней весной: животное кувыркалось на каменистом склоне, затем покинуло мониторинговую точку. Возможно, это второй котенок. Следует изучить и сравнить пятна на шкуре обеих особей.
Это редкий случай
Встреча с барсом в дикой природе — это уникальная ситуация. По словам пресс-секретаря нацпарка Ольги Усольцевой, далеко не все изучающие десятилетиями этого хищника специалисты видели ирбиса своими глазами, а довольствуются снимками с фотоловушек.
На Алтае известны только три случая, когда кадры снежного барса были получены на фотоаппарат в момент визуального наблюдения. Тем более ценно событие, когда этот дикий кот показал себя целой группе добровольцев, в состав которой вошли приехавшие со всех уголков страны люди, в том числе и школьники, победившие во всероссийском конкурсе "По следам снежного барса".
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