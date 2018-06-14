По улицам алтайского города бегал лось. Фото: Анатолий в vk.com/rubcovsk_incident. По улицам алтайского города бегал лось. Фото: Анатолий в vk.com/rubcovsk_incident.

Животное заметили в районе АЗС "Техно". По словам очевидцев, это был молодой лось. Поймали ли сохатого, неизвестно.

Напомним, в тот же вечер в Рубцовске увидели торнадо. Смерч пронесся около 18 часов в районе вокзала.