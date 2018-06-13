В алтайском городе заметили смерч

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Происшествия

В Рубцовске вечером 12 июня прошел смерч, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".

В алтайском городе заметили смерч.
В алтайском городе заметили смерч. Фото: Скриншот с vk.com/rubcovsk_incident.

Необычное природное явление заметили около 18 часов в районе вокзала. Очевидцы успели зафиксировать природное явление. На кадрах видно, что по улице движется небольшое торнадо.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Барнауле 1 июня очевидцы сфотографировали необычное природное явление — гало.

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