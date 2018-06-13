В алтайском городе заметили смерч.

Необычное природное явление заметили около 18 часов в районе вокзала. Очевидцы успели зафиксировать природное явление. На кадрах видно, что по улице движется небольшое торнадо.

О пострадавших не сообщается.

Публикация от Мучкин Игорь (@muchkin88) 12 Июн 2018 в 6:18 PDT

Напомним, в Барнауле 1 июня очевидцы сфотографировали необычное природное явление — гало.