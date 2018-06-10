Риск возникновения смерчей в России растет

"Мы прогнозируем увеличение риска не только смерчей, а вообще опасных конвективных явлений, включая ливни, грады, шквалы. Это связано с повышением температуры воздуха, влажности", — комментирует Александр Чернокульский, старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы РАН.

Смерчи обычно наблюдались в средней полосе России, до Урала. Теперь они возможны в Сибири и на севере Европейской части. В зоне риска — юг Дальнего Востока, а также акватория Черного и Каспийского морей, водная поверхность которых потеплела на два градуса за последние тридцать лет.