В Барнауле сфотографировали редкое природное явление

Гало 1 июня. Фото: Дарья Миллер в vk.com/barneos22. Гало 1 июня. Фото: Дарья Кожевникова в vk.com/barneos22. Гало 1 июня. Фото: Эльвира Чернова в vk.com/barneos22. Гало 1 июня. Фото: Юрий Варга в vk.com/barneos22. Гало 1 июня. Фото: Дарья Кожевникова в vk.com/barneos22.

Фотографии сделали днем в разных частях города. На снимках видно, что вокруг солнца образовалась круговая радуга.

Напомним, ранее гало заметили в Барнауле 11 мая.

Что такое гало

Это оптическое природное явление, похожее на радугу или северное сияние. Оно возникает в солнечный день, при высокой влажности воздуха. Чаще всего гало проявляется в форме ореола вокруг солнца.