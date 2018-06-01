В Барнауле сфотографировали редкое природное явление

Сегодня, 18:46.
Жизнь

В Барнауле 1 июня очевидцы сфотографировали необычное природное явление — гало. Снимки разместили в группе "Барнаул 22".

Гало 1 июня. Фото: Дарья Миллер в vk.com/barneos22.
Гало 1 июня. Фото: Дарья Кожевникова в vk.com/barneos22.
Гало 1 июня. Фото: Эльвира Чернова в vk.com/barneos22.
Гало 1 июня. Фото: Юрий Варга в vk.com/barneos22.
Гало 1 июня. Фото: Дарья Кожевникова в vk.com/barneos22.

Фотографии сделали днем в разных частях города. На снимках видно, что вокруг солнца образовалась круговая радуга.

Напомним, ранее гало заметили в Барнауле 11 мая.

Что такое гало

Это оптическое природное явление, похожее на радугу или северное сияние. Оно возникает в солнечный день, при высокой влажности воздуха. Чаще всего гало проявляется в форме ореола вокруг солнца.

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