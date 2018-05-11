В Барнауле сфотографировали редкое природное явление. Фото: Александр Александров в vk.com/barneos22. В Барнауле сфотографировали редкое природное явление. Фото: Полина Андреева в vk.com/barneos22. В Барнауле сфотографировали редкое природное явление. Фото: Александр Александров в vk.com/barneos22. В Барнауле сфотографировали редкое природное явление. Фото: Александр Александров в vk.com/barneos22.

Снимки сделали утром на пересечении улицы Загородной и Гоголя. На фотографиях видно, что вокруг солнца образовалась круговая радуга.

Что такое гало

Это оптическое природное явление, похожее на радугу или северное сияние. Оно возникает в солнечный день, при высокой влажности воздуха. Чаще всего гало проявляется в форме ореола вокруг солнца.