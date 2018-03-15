Автоновости

В Барнауле образовалась пробка из-за столкновения троллейбуса и фуры

Сегодня, 14:02.
Автоновости

В Барнауле днем 15 марта столкнулись грузовик и троллейбус, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на кольце Малахова — Антона Петрова. О пострадавших не сообщается. В ГИБДД Барнаула altapress.ru сказали, что уточняют обстоятельства ДТП.

По словам очевидцев, на месте ДТП образовалась пробка. Водителей просят заранее искать пути объезда.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения на этом участке не превышает 3 км/ч.

Пробка 15 марта.
Пробка 15 марта.

Напомним, сегодня в Барнауле также столкнулись два легковых автомобиля —Toyota Platz и Mitsubishi Lancer.

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