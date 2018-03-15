В Барнауле днем 15 марта столкнулись грузовик и троллейбус, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле образовалась пробка из-за столкновения троллейбуса и фуры. Фото : Ольга Ворсина в vk.com/barneos22.
В Барнауле образовалась пробка из-за столкновения троллейбуса и фуры. Фото : Ольга Ворсина в vk.com/barneos22.
В Барнауле образовалась пробка из-за столкновения троллейбуса и фуры. Фото : Ольга Ворсина в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на кольце Малахова — Антона Петрова. О пострадавших не сообщается. В ГИБДД Барнаула altapress.ru сказали, что уточняют обстоятельства ДТП.
По словам очевидцев, на месте ДТП образовалась пробка. Водителей просят заранее искать пути объезда.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения на этом участке не превышает 3 км/ч.
Напомним, сегодня в Барнауле также столкнулись два легковых автомобиля —Toyota Platz и Mitsubishi Lancer.
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