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В Барнауле образовались многокилометровые пробки

Утром, 30 января, в Барнауле образовались многокилометровые пробки. Серьезные дорожные заторы образовались в районе Павловского тракта, улиц Власихинской, Малахова и Антона Петрова, согласно сервису «Яндекс.Пробки».

Пробки.
Пробки.
СС0

По всей видимости, причиной пробок стало перекрытие движение на улице Малахова из-за повреждения водовода.

Движение стоит на:

  • ул. Попова от ул. Антона Петров до ул. Балтийской,
  • ул. Власихинской от ул. Лазурной до шоссе Ленточный бор,
  • ул. Малахова от ул. Власихинской до ул. Антона Петрова,
  • пересечении улиц С. Батора и Малахова,
  • Павловском тракте от ул. Попова до ул. Малахова,
  • пересечении ул. Советской армии и пр. Строителей,
  • на пр. Ленина от ул. Северо-Западной до Нового рынка.

На этих дорожных участках автомобилисты движутся со скоростью 3−10 км/.

Пробки 30 января в Барнауле.
Пробки 30 января в Барнауле.
Скрин с сайта.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожно-транспортные происшествия произошли на пересечениях ул. Малахова и Павловского тракта, а также ул. Малахова и ул. Антона Петрова.

Ранее altapress.ru писал, что из-за повреждения водовода на улице Малахова перекрыли движение транспорта. По словам очевидцев, здесь не ходят трамваи. Водителей просят искать другие пути объезда.

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