В Барнауле образовались многокилометровые пробки

По всей видимости, причиной пробок стало перекрытие движение на улице Малахова из-за повреждения водовода.
Движение стоит на:
- ул. Попова от ул. Антона Петров до ул. Балтийской,
- ул. Власихинской от ул. Лазурной до шоссе Ленточный бор,
- ул. Малахова от ул. Власихинской до ул. Антона Петрова,
- пересечении улиц С. Батора и Малахова,
- Павловском тракте от ул. Попова до ул. Малахова,
- пересечении ул. Советской армии и пр. Строителей,
- на пр. Ленина от ул. Северо-Западной до Нового рынка.
На этих дорожных участках автомобилисты движутся со скоростью 3−10 км/.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожно-транспортные происшествия произошли на пересечениях ул. Малахова и Павловского тракта, а также ул. Малахова и ул. Антона Петрова.
Ранее altapress.ru писал, что из-за повреждения водовода на улице Малахова перекрыли движение транспорта. По словам очевидцев, здесь не ходят трамваи. Водителей просят искать другие пути объезда.