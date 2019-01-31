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Автоновости
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В Барнауле одни из самых дешевых минивэнов в России

Средний ценник на подержанные минивэны в Барнауле — меньше 300 тыс. рублей. Из городов сопоставимого масштаба дешевле такие автомобили продают только в Омске, сообщают аналитики сервиса «Авито.Авто».

Автомобили на парковке.
Автомобили на парковке.
Анна Зайкова

В Барнауле средняя цена в объявлениях о продаже минивэнов в 2018 году составила 294 тыс. рублей. Это на 8% больше, чем в 2017 году. В Омске — 274 тыс. В пятерку городом с самыми доступными б/у автомобилями этого сегмента также попали Ульяновск, Ижевск и Иркутск, но в них стоимость машин с таким типом кузова превышает 300 тыс. рублей. Самые большие ценники в Москве — без малого полмиллиона рублей.

В большинстве городов за 2018 год средний ценник на минивэны упал. Кроме Барнаула заметный рост этого показателя зафиксирован в Красноярске (на 12,6%, до 349 тыс. рублей) и Красноярске (на 23,5%, на 363 тыс. рублей). В целом по России средняя цена такой машины составила 352 тыс. рублей.

Напомним, эксперты «Авито» также выяснили, что авторынок Барнаула состоит из самых старых в России машин.

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