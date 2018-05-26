В Барнауле около ТРЦ "Галактика" пять авто столкнулись в "бутерброд"

ДТП на пр. Строителей. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пр. Строителей. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на пр. Строителей. Фото : vk.com/barneos22.

Под мостом столкнулись одна грузовая машина и четыре легковых. Сильнее всего замяты багажник и капот у синих Жигулей. "Такое ощущение, что машина упала с моста", — делятся очевидцы.

Из-за ДТП собралась единственная в эту субботу пробка в городе. Очевидцы говорят, что транспорт практически не двигался.

Сообщений о пострадавших нет. Водители столкнувшихся авто стоят спокойно, свидетельствуют записи и фото очевидцев. Карет Скорой помощи нет.

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