Автоновости

В Барнауле около ТРЦ "Галактика" пять авто столкнулись в "бутерброд"

Сегодня, 16:39.
Автоновости

На выезде с проспекта Строителей на Павловский тракт одновременно столкнулись пять автомобилей, сообщают в паблике Barnaul22. Получился "бутерброд", комментируют очевидцы.

Под мостом столкнулись одна грузовая машина и четыре легковых. Сильнее всего замяты багажник и капот у синих Жигулей. "Такое ощущение, что машина упала с моста", — делятся очевидцы.

Из-за ДТП собралась единственная в эту субботу пробка в городе. Очевидцы говорят, что транспорт практически не двигался.

Сообщений о пострадавших нет. Водители столкнувшихся авто стоят спокойно, свидетельствуют записи и фото очевидцев. Карет Скорой помощи нет.

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