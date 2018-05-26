В Барнауле около ТРЦ "Галактика" пять авто столкнулись в "бутерброд"

На выезде с проспекта Строителей на Павловский тракт одновременно столкнулись пять автомобилей, сообщают в паблике Barnaul22. Получился "бутерброд", комментируют очевидцы.
ДТП на пр. Строителей. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на пр. Строителей. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на пр. Строителей. Фото : vk.com/barneos22.
Под мостом столкнулись одна грузовая машина и четыре легковых. Сильнее всего замяты багажник и капот у синих Жигулей. "Такое ощущение, что машина упала с моста", — делятся очевидцы.
Из-за ДТП собралась единственная в эту субботу пробка в городе. Очевидцы говорят, что транспорт практически не двигался.
Сообщений о пострадавших нет. Водители столкнувшихся авто стоят спокойно, свидетельствуют записи и фото очевидцев. Карет Скорой помощи нет.
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