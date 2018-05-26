Как узнать, не поддельная ли доверенность?

— В соответствии с законодательством РФ о нотариате сведения о совершении нотариальных действий при их регистрации вносятся в единую информационную систему нотариата. Сведения о доверенности вы можете проверить на сайте Федеральной нотариальной палаты — reestr-dover.ru.

Если документ выдан иностранным государством, они удостоверяются в особом порядке. На документах проставляется апостиль (apostille) — специальный штамп, который подтверждает полномочия лица, выдавшего документ.