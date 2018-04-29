Имеет ли рукописный договор юридическую силу?

— Да, конечно, эти документы имеют полную юридическую силу и будут иметь доказательную в силу в суде в случае необходимости. Законом не предусмотрено, что документы обязательно должны быть в печатном виде. Возможно их рукописное составление. Также нет обязательных требований к наличию печати. Вообще печать — это не обязательный элемент любого договора.