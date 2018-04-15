Можно ли получить дивиденды от ликвидированной фирмы?

— Если фирма была ликвидирована еще в 2005 году, то никакие дивиденды получить уже нельзя. После ликвидации фирмы все долги считаются погашенными. Поэтому если на момент ликвидации у фирмы и была какая-то обязанность перед читателем по выплате дивидендов, то она погасилась с ликвидацией. Кроме того, существует трехгодичный срок исковой давности для предъявления требований, который также давно истек.