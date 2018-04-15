Можно ли получить дивиденды от ликвидированной фирмы?

Александр из Шипуново обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: "В 90-х годах я был соучредителем фирмы "ТОСТ Кварц", вносил деньги в ее реорганизацию. В 2005 году компанию ликвидировали. Могу ли я как-то получить дивиденды с этого?"
В компании "Юрисдело" объяснили:
— Если фирма была ликвидирована еще в 2005 году, то никакие дивиденды получить уже нельзя. После ликвидации фирмы все долги считаются погашенными. Поэтому если на момент ликвидации у фирмы и была какая-то обязанность перед читателем по выплате дивидендов, то она погасилась с ликвидацией. Кроме того, существует трехгодичный срок исковой давности для предъявления требований, который также давно истек.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.