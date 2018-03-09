Можно ли восстановить срок принятия наследства?

Николай из Алейска спрашивает: "Со счёта моей умершей бабушки снял деньги ее соцработник, на которого она оформила генеральную доверенность. Я об этом узнал только через год. Можно ли вернуть эти деньги, восстановив срок принятия наследства?"
В ситуации разбиралась помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Карпова:
— Согласно ст. 1154 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия. По заявлению наследника суд может восстановить срок принятия наследства, если наследник не знал или не мог знать о нём или пропустил этот срок по другим уважительным причинам. При этом наследник должен обратиться в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.
Вам необходимо представить неопровержимые доказательства того, что вы не знали о существовавшем счёте до настоящего времени, поскольку соцработник не является наследником. Кроме того, нужно подтвердить факт того, что ваша бабушка умерла раньше, чем соцработник снял её деньги. Вам необходимо обратиться в суд о признании доверенности недействительной и просить о включении снятых средств в наследство.
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