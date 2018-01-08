Как создать семейное захоронение в Барнауле?

Виктор из Барнаула спрашивает: "Я хочу оформить земельный участок для создания семейного захоронения. Как я могу это сделать?"
В мэрии Барнаула рассказали:
— Земельный участок предоставляется для захоронения от трех до пяти лиц. Предоставление данной муниципальной услуги осуществляется безвозмездно. Семейное захоронение организуется на действующем кладбище.
Чтобы получить эту услугу, нужно написать заявление лично в комитет по управлению муниципальной собственностью, в МФЦ или через портал Госуслуг. В течение 30 календарных дней заявителю выдадут удостоверение на семейное захоронение.
Вся информация о муниципальной услуге "Предоставление земельного участка для создания семейного захоронения" размещена на официальном сайте комитета по управлению муниципальной собственностью в разделе "Муниципальные услуги".
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