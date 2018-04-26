Барнаульцы забеспокоились по поводу того, что в городе негде присесть. "Уже тепло, хочется гулять, а на улицах ни одной нормальной лавочки. Когда они появятся?", — спросили читатели у altapress.ru.
Редакция поинтересовалась у мэрии, когда на улицы Барнаула вернут лавочки. В администрации ответили, что до 1 мая 2018 года, в соответствии с контрактом между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и "Городским зеленым хозяйством", в парках, скверах, аллеях появится 300 лавочек.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой "Вопрос в редакцию".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.