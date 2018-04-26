Редакция поинтересовалась у мэрии, когда на улицы Барнаула вернут лавочки. В администрации ответили, что до 1 мая 2018 года, в соответствии с контрактом между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и "Городским зеленым хозяйством", в парках, скверах, аллеях появится 300 лавочек.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой "Вопрос в редакцию".