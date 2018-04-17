Мэрия Барнаула "потеряла" медную скульптуру оленя

Последние новости о медной фигуре оленя, находившейся на углу ул. Гоголя и проспекта Красноармейского с 60-х годов, датированы 2006 годом. Тогда скульптура пострадала от рук металлодобытчика. Злоумышленника даже поймали. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

"Много лет назад обещали, что фигуру вернут на прежнее место после реставрации, а воз и ныне там", — пожаловались altapress.ru читатели. В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула признались, что не владеют информацией о том, куда пропала эта скульптура.

Что с другими скульптурами?

Фигурки обнимающихся медвежат раньше находились на пересечении проспекта Социалистического и ул. Интернациональной. Сейчас там стоит памятный знак 100-летию создания органов госбезопасности. В мэрии Барнаула рассказали, что сейчас медвежата хранятся в "Горзеленхозе".

Литая фигура мальчика с жеребенком, которая стояла в сквере на пересечении ул. Профинтерна и проспекта Ленина, теперь установлена в парке семейного отдыха "Эдельвейс".

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