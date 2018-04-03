В Барнауле заржавевшего медведя отреставрировали и вернули в туркластер

Скульптуру, символизирующую хранителя и защитника Барнаула, покрыли более крепким антикорозийным материалом и снова залакировали. Городские власти уверяют, что теперь с новым покрытием медведь простоит без ремонта долгое время.

Дмитрий Хайлук,

изготовитель скульптуры медведя:

— Для того, чтобы медведь стал еще больше похож на свой прообраз, мы изменили цвет, приблизив его к натуральному.

Напомним, зверь изображает Деда Медведа, придуманного "легендарного" защитника города, про которого уже снят клип. В администрации Барнаула считают, что встреча с медведем приносит успех и удачу.

Этот памятник представили горожанам в прошлом году в день города.