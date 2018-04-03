В Барнауле заржавевшего медведя отреставрировали и вернули в туркластер

2 апреля скульптуру медведя вернули в туркластер на пешеходную зону улицы Мало-Тобольской, пишет сайт мэрии. У металлического медведя повредилось лаковое покрытие, из-за чего скульптура начала ржаветь. Ее демонтировали в марте, отреставрировали, а теперь вернули на место.
Скульптуру, символизирующую хранителя и защитника Барнаула, покрыли более крепким антикорозийным материалом и снова залакировали. Городские власти уверяют, что теперь с новым покрытием медведь простоит без ремонта долгое время.
Дмитрий Хайлук,
изготовитель скульптуры медведя:
— Для того, чтобы медведь стал еще больше похож на свой прообраз, мы изменили цвет, приблизив его к натуральному.
Напомним, зверь изображает Деда Медведа, придуманного "легендарного" защитника города, про которого уже снят клип. В администрации Барнаула считают, что встреча с медведем приносит успех и удачу.
Этот памятник представили горожанам в прошлом году в день города.
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