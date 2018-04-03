В Барнауле заржавевшего медведя отреставрировали и вернули в туркластер

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Туризм

2 апреля скульптуру медведя вернули в туркластер на пешеходную зону улицы Мало-Тобольской, пишет сайт мэрии. У металлического медведя повредилось лаковое покрытие, из-за чего скульптура начала ржаветь. Ее демонтировали в марте, отреставрировали, а теперь вернули на место.

Отреставрированного медведя вернули на улицу Мало-Тобольскую. Барнаул, 2 апреля 2018 года.
Отреставрированного медведя вернули на улицу Мало-Тобольскую. Барнаул, 2 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org.

Скульптуру, символизирующую  хранителя и защитника Барнаула, покрыли более крепким антикорозийным материалом и снова залакировали. Городские власти уверяют, что теперь с новым покрытием медведь простоит без ремонта долгое время.

Дмитрий Хайлук,
изготовитель скульптуры медведя:

— Для того, чтобы медведь стал еще больше похож на свой прообраз, мы изменили цвет, приблизив его к натуральному.

В Барнауле заржавела кульптура медведя.
В Барнауле заржавела кульптура медведя.

Напомним, зверь изображает Деда Медведа, придуманного "легендарного" защитника города, про которого уже снят клип. В администрации Барнаула считают, что встреча с медведем приносит успех и удачу.

День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат".
День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат".
День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат".
День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат".
Медведь на "Барнаульском Арбате".
Медведь на "Барнаульском Арбате".

Этот памятник представили горожанам в прошлом году в день города.

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