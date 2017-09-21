По центру Барнаула два дня будет бродить Дед Медвед

22 и 23 сентября на т.н. "барнаульском Арбате" (пешеходная улица Мало-Тобольская у Старого базара) можно будет увидеть того самого медведя, который накануне катался на мотоцикле по городу.
В эти дни знаменитый Дед Медвед, который по легенде охраняет город, презентует песню, в клипе к которой он снимался, раскатывая на байке. А также послушать легенду об этом хранителей краевой столицы.
Из сообщения городского отдела туризма:
Все желающие смогут встретиться с любимцем барнаульцев, услышать легенду и новую песню о Барнаульском медведе. Дружелюбный защитник и хранитель Барнаула подарит гостям хорошее настроение и фото на память. Гостей мероприятия ожидает приятная музыка, горячий кофе и вкусные фирменные бургеры. Кроме того, в эти дни Барнаульская детская школа искусств №1 проведет урок — пленэр на пешеходной улице.
В пятницу Дед Медвед придет на Мало-Тобольскую в 16.00, а в субботу — в полдень.
Легенда о Деде Медведе
В давние времена на месте Барнаула шумел ленточный бор. Это сегодня бор отступил на окраины города. В бору водились лисы, зайцы, волки, а хранителем его богатств, как водится, был медведь. Когда пришли люди, стали строить в этих местах сереброплавильный завод, звери ушли далеко вглубь. Но медведь-хранитель время от времени заглядывал в город.
Он зорко присматривал за тем, как хозяйничали здесь люди, как рос город. Местные старожилы относились к нему уважительно. Людей медведь никогда не обижал и за доброту местные уважительно прозвали его Дед Медвед. Более того, старожилы поговаривали, что медведь — вечный защитник и хранитель этих мест — чаще появлялся в городе в трудные для Барнаула времена.
И в наши дни можно встретить медведя-хранителя на улицах Барнаула. Многим он попадается в полнолуние, и видно, как шерсть его блестит и отливает серебром, как то серебро, которое плавили на барнаульском заводе. Людям встреча с медведем на улице сулит богатство и достаток. Особенно если с собой есть мед, орехи или облепиха. Примет Дед Медвед это подношение – богатство обеспечено.
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