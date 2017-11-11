На барнаульском "Арбате" исчезли скамейки и вазоны

Улица Мало-Тобольская. Ноябрь 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Улица Мало-Тобольская. Ноябрь 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Улица Мало-Тобольская. Ноябрь 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Улица Мало-Тобольская. Ноябрь 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Улица Мало-Тобольская. Ноябрь 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Улица Мало-Тобольская. Ноябрь 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Улица Мало-Тобольская. Ноябрь 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Оперативно получить комментарий у властей по этому поводу в пятничный вечер не удалось, а в выходной тем более.

Напомним, первую пешеходную улицу презентовали на Дне города.

В сентябре здесь установили металлического медведя, а в октябре высадили низкорослые клены.