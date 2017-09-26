В сети появился клип о Деде Медведе, который катался по Барнаулу на мотоцикле

25 сентября на видеохостинге YouTube появился клип о Деде Медведе, который по легенде охраняет Барнаул. Автор текста и исполнитель песни — Александр Волокитин. Клип сняла студия "Dyshes' Video" к празднованию дня города и юбилея края.
Altapress.ru писал о том, что медведь катался по городу на мотоцикле и разгуливал по центру Барнаула.
Проект создали на средства гранта главы администрации Барнаула для привлечения туристов в 2017 году.
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