В Барнауле ржавеющую скульптуру медведя с "Арбата" отправят на реставрацию

На снимках видно, что скульптуру поразила ржавчина. Медведя очистят и покроют новым, более прочным материалом. Кроме того, скульптура изменит свой цвет. Она станет более похожей на свой прообраз. Работы проведут за счет изготовителя Дмитрия Хайлука.

Напомним, зверь изображает Деда Медведа, придуманного "легендарного" защитника города, про которого уже снят клип. В администрации Барнаула считают, что встреча с медведем приносит успех и удачу.

Вернуть скульптуру на улицу Мало-Тобольскую планируют к концу марта.

Политсиб.ру пишет, что также ржавчину обнаружили и на лестнице Нагорного парка. Она покрыла перила и ограждения. Однако, возможно, новую лестницу еще просто не успели покрасить.