В Барнауле ржавеющую скульптуру медведя с "Арбата" отправят на реставрацию

В Барнауле временно демонтируют скульптуру медведя, которая находится на первой пешеходной улице. У медведя повреждено лаковое покрытие, сообщает официальный сайт города.
На снимках видно, что скульптуру поразила ржавчина. Медведя очистят и покроют новым, более прочным материалом. Кроме того, скульптура изменит свой цвет. Она станет более похожей на свой прообраз. Работы проведут за счет изготовителя Дмитрия Хайлука.
Напомним, зверь изображает Деда Медведа, придуманного "легендарного" защитника города, про которого уже снят клип. В администрации Барнаула считают, что встреча с медведем приносит успех и удачу.
Вернуть скульптуру на улицу Мало-Тобольскую планируют к концу марта.
Политсиб.ру пишет, что также ржавчину обнаружили и на лестнице Нагорного парка. Она покрыла перила и ограждения. Однако, возможно, новую лестницу еще просто не успели покрасить.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.