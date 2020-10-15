В Барнауле открыли движение по дороге, которую сделали еще несколько месяцев назад

«Алтайдорстрой» завершил строительство дороги еще летом, но участок не открывали для проезда, о чем сообщали водители, которым приходилось объезжать блоки на казалось бы совершенно готовой дороге.
Теперь проезд официально открыли, получили заключение о соответствии требованиям проектной документации.
На объекте сделали ливневую канализацию, примыкания и парковки, тротуары и бортовые камни, обустроили остановочные павильоны и линии наружного освещения, также высадили газон и деревья.
Ранее сообщалось, что на перекрестке ул. Солнечная Поляна и Энтузиастов в Барнауле изменят схему движения.