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Автоновости

В Барнауле открыли движение по дороге, которую сделали еще несколько месяцев назад

14 октября в Барнауле открыли движение по участку ул. Солнечная поляна в районе Взлетной, сообщили в мэрии. Дорогу там сделали еще несколько месяцев назад, но проезд был закрыт бетонными блоками.

Ул. Солнечная поляна и Взлетная в Барнауле.
Ул. Солнечная поляна и Взлетная в Барнауле.
vk.com/barneos22

«Алтайдорстрой» завершил строительство дороги еще летом, но участок не открывали для проезда, о чем сообщали водители, которым приходилось объезжать блоки на казалось бы совершенно готовой дороге.

Теперь проезд официально открыли, получили заключение о соответствии требованиям проектной документации.

На объекте сделали ливневую канализацию, примыкания и парковки, тротуары и бортовые камни, обустроили остановочные павильоны и линии наружного освещения, также высадили газон и деревья.

Ранее сообщалось, что на перекрестке ул. Солнечная Поляна и Энтузиастов в Барнауле изменят схему движения.

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