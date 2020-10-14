В Барнауле «свежий» перекресток избавят от конфликтных точек пересекающихся потоков

Со 2 ноября запретят движения автомобилей в прямом направлении по крайним левым полосам по ул. Солнечная Поляна на подходах к пересечению с Энтузиастов с обеих сторон.
Движение по полосам Солнечной Поляны на пересечении с Энтузиастов будет осуществляться следующим образом:
- правая полоса движения — налево;
- средняя полоса движения — прямо;
- левая полоса движения — налево.
Это нужно для обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения «конфликтных» точек пересекающихся транспортных потоков, пояснили в дорожном комитете.
Проезжую часть на пересечении ул. Солнечная Поляна и Энтузиастов расширили в 2019 году при строительстве участка, соединяющего Энтузиастов с Павловским трактом.
Дорожники построили эту часть улицы с нуля.