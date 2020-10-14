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В Барнауле «свежий» перекресток избавят от конфликтных точек пересекающихся потоков

На перекрестке ул. Солнечная Поляна и Энтузиастов в Барнауле изменят схему движения, предупредили в администрации города.

Дорога на Солнечной Поляне.
Дорога на Солнечной Поляне.
barnaul.org

Со 2 ноября запретят движения автомобилей в прямом направлении по крайним левым полосам по ул. Солнечная Поляна на подходах к пересечению с Энтузиастов с обеих сторон.

Движение по полосам Солнечной Поляны на пересечении с Энтузиастов будет осуществляться следующим образом:

  • правая полоса движения — налево;
  • средняя полоса движения — прямо;
  • левая полоса движения — налево.

Это нужно для обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения «конфликтных» точек пересекающихся транспортных потоков, пояснили в дорожном комитете.

Проезжую часть на пересечении ул. Солнечная Поляна и Энтузиастов расширили в 2019 году при строительстве участка, соединяющего Энтузиастов с Павловским трактом.

Дорога на Солнечной Поляне.
Дорога на Солнечной Поляне.
barnaul.org

Дорожники построили эту часть улицы с нуля.

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