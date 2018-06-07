В Барнауле отремонтируют 72 километра дорог

В Барнауле отремонтируют 27 улиц протяженностью 72 км. После этого большинство дорог должны соответствовать нормам, пишет сайт городской администрации.
Ремонт дорог начался в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2018 году в Барнаульской агломерации планируется отремонтировать более 72 км дорог местного значения на 44 объектах улично-дорожной сети города.
По проекту на ремонт дорог выделено 911,1 млн рублей. Ремонт на 27 улицах, среди которых участки пр. Социалистического, ул.Карла Маркса, Тимуровской, Центральной, Ржевской и другие. На всех участках улиц ведутся или уже выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия. Начинаются или закончены работы по укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона. Демонтируют бортовой камень.
Чтобы избежать заторов, дорожники в основном работают по ночам.
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