В Барнауле отремонтируют 72 километра дорог

Ремонт дорог начался в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2018 году в Барнаульской агломерации планируется отремонтировать более 72 км дорог местного значения на 44 объектах улично-дорожной сети города.

По проекту на ремонт дорог выделено 911,1 млн рублей. Ремонт на 27 улицах, среди которых участки пр. Социалистического, ул.Карла Маркса, Тимуровской, Центральной, Ржевской и другие. На всех участках улиц ведутся или уже выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия. Начинаются или закончены работы по укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона. Демонтируют бортовой камень.

Чтобы избежать заторов, дорожники в основном работают по ночам.

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