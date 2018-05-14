Подрядчика заставят заделать трещины на новом асфальте в Барнауле

Общественники сообщили, что на участке между пересечением с Трамвайным проездом и улицей Северо-Западной дорога потрескалась. На ней появились восемь трещин, которые проходят от одного края проезжей части до другого.

Если такие трещины вовремя не ликвидировать, то в них будет скапливаться вода и дорога быстрее разрушится.

Асфальт на ул. Советской армии в Барнауле полностью заменили в 2017 году по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" (БКД). Этим занималась компания "Автодорстрой". В течение 5 лет после ремонта она несет гарантию.

Как сообщили altapress.ru в региональном минстройтрансе (курирует БКД), власти зафиксировали дефекты на ул. Советской армии и потребовали от подрядчика их устранить.

В 2018 году по БКД в Барнауле заменят асфальт на 44 участках более чем за 820 млн рублей. Это максимальный объем в истории города. С ним может сравниться только кампания 2017 года, когда отремонтировали 33 участка. До этого такого масштабного обновления дорог Барнаул еще не видел.

Факт

Лидер общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг также возглавляет борьбу алтайских сирот за возможность получить положенное им по закону жилье.

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