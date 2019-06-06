В Барнауле перед «зебрами» сделают предупреждающие надписи

Перед пешеходными переходами в Барнауле появятся надписи, напоминающие о правилах дорожного движения. С таким предложением выступила компания «Транссвет», занимающаяся дорожными знаками и разметкой. Пока с мэрией согласовали три надписи, другие варианты просят предложить барнаульцам в комментариях в сообществе Barnaul22.

Такие надписи нужны, чтобы привлечь внимание пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. Акция относится к проекту «Правильный подход».

Пока согласованы такие надписи:

«С велосипедом только пешком»

«Возьми ребёнка за руку»

«Убедись в безопасности перехода»

Среди вариантов, которые уже предложили жители:

«Отвлекись от телефона и вытащи наушники из ушей»

«Водитель снизь скорость до 20км/ч»

«Не спеши»

Большая часть надписей появится в Индустриальном и Ленинском районах города. Конкретные места выбирала мэрия, уточняют в сообществе. «Знаки» нанесут специальной дорожной эмалью и за счёт «Транссвета».

Предупреждающие надписи перед пешеходными переходами появятся в Барнауле. vk.com/barneos22





«Мы считаем, что никогда не будет лишним напомнить о правилах личной безопасности при переходе проезжей части. Это относится к взрослым и детям. Особенно к детям, ведь сейчас начались летние каникулы, ребятишки проводят много времени на улице, катаются на велосипедах.

Заботиться о своей безопасности и соблюдать правила — это правильный подход», — говорится в пресс-релизе компании.





Отмечается, что практика нанесения предупреждающих надписей перед зеброй широко распространена по всему миру.

Ранее барнаульское научно-производственное предприятие «Лосев» по своей инициативе уже обезопасило один перекресток. На пересечении проспекта Ленина и ул. Анатолия сделали дополнительную индикацию сигналов. Когда горит красный свет, перед автомобилями и пешеходами на асфальте появляется яркая красная полоса.

Новинку горожане встретили с благодарностью. Напомним, что именно на этом перекрестке 15 октября 2018 года произошло резонансное ДТП, когда летевший на красный свет водитель BMW X6 врезался в Renault Scenic. В аварии погибли 33-летняя женщина и две девочки 3 и 5 лет.