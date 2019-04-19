Барнаульский перекресток после трагической аварии с BMW дополнили светящимися стоп-линиями

Светофоры в Барнауле на перекрестке проспекта Ленина и ул. Анатолия оснастили дополнительной индикацией сигналов. Когда горит красный свет, перед автомобилями и пешеходами на асфальте появляется яркая красная полоса.

Как появилась индикация?

Дополнительную индикацию разработало барнаульское научно-производственное предприятие «Лосев». Оно представляет собой набор светодиодных светильников, выдающих свет узкой полосой. «Подобных проектов в России и даже в целом по миру мы не нашли», сказал altapress, ru один из разработчиков Александр Таранов.

По его словам, компания предложила такой проект администрации Барнаула в ноябре 2018 года. После согласований чиновники согласились опробовать идею и сами предложили перекресток, на котором это можно сделать. Напомним, что на нем 15 октября 2018 года произошло резонансное ДТП, когда летевший на красный свет водитель BMW X6 врезался в Renault Scenic. В аварии погибли 33-летняя женщина и две девочки, 3 и 5 лет.

Александр Таранов сообщил, что предприятие «Лосев» предоставило оборудование за свой счет, потратив на это около 200 тыс. рублей. Смонтировали светильники специалисты «Горсвета». Для компании это возможность презентовать проект потенциальным инвесторам по всей России, говорит он.

В декабре 2018 года компания «Лосев» установила подобную дополнительную индикацию на одном из железнодорожных переездов Новосибирска. Компания рассчитывает, что «РЖД» после опытной эксплуатации начнет использовать широко алтайскую инновационную технологию.

Светящаяся стоп-линия на переезде в Новосибирске. Александр Таранов

Зачем нужна дополнительная индикация?

Большую часть года нарисованную краской стоп-линию не видно. Предложенное предприятием «Лосев» решение решает эту проблему. Кроме того, светящаяся полоса видна издалека, и не заметить того, что водителям горит запрещающий сигнал светофора, практически невозможно.

Как отметил инженер по организации дорожного движения (ОДД) Василий Попов, дополнительная индикация не входит в перечень технических средств ОДД, а потому не нарушает требований ГОСтов и может использоваться на дорогах. «Полоса, думаю, привлечет внимание водителей. Но от пьяных водителей не обезопасит, конечно», — сказал он.

Чем известно предприятие «Лосев»?

В 2016 году инженеры предприятия (тогда еще оно называлось конструкторским бюро «Куб») продемонстрировали, как работает их система дополнительной индикации пешеходных переходов. С помощью проектора собственной разработки они подсветили «зебру» на перекрестке улицы Профинтерна и проспекта Строителей в Барнауле. Пока нововведение внедрить не удалось.