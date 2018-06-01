Какие улицы перекрыли в Барнауле из-за ремонта теплосетей

До 16 июля работы будут проводить на улице Северо-Западной,159. Движение ограничат по всей ширине проезжей части дороги четной стороны улицы Георгия Исакова.

Также до 16 июля будут идти работы на тепловых сетях по улице Попова. Движение ограничат:

до 16 июля по одной полосе проезжей части дороги нечетной стороны улицы Попова, в районе дома №51 (около торгового центр "Бум");

по одной полосе проезжей части дороги нечетной стороны улицы Попова, в районе дома №51 (около торгового центр "Бум"); до 6 июня по одной полосе проезжей части дороги нечетной стороны улицы Георгия Исакова, в районе дома №51 по улице Попова;

по одной полосе проезжей части дороги нечетной стороны улицы Георгия Исакова, в районе дома №51 по улице Попова; до 10 июня по одной полосе проезжей части дороги четной стороны улицы Георгия Исакова, в районе дома №55 по улице Попова;

Кроме того, по улице Георгия Исакова в районе домов №191, 199 временно ограничат движение по половине проезжей части нечетной стороны улицы Георгия Исакова до 16 июля.

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