Какие улицы перекрыли в Барнауле из-за ремонта теплосетей

В Барнауле из-за ремонта теплосетей ограничили движение на нескольких участках улиц, сообщает официальный сайт города.
До 16 июля работы будут проводить на улице Северо-Западной,159. Движение ограничат по всей ширине проезжей части дороги четной стороны улицы Георгия Исакова.
Также до 16 июля будут идти работы на тепловых сетях по улице Попова. Движение ограничат:
- до 16 июля по одной полосе проезжей части дороги нечетной стороны улицы Попова, в районе дома №51 (около торгового центр "Бум");
- до 6 июня по одной полосе проезжей части дороги нечетной стороны улицы Георгия Исакова, в районе дома №51 по улице Попова;
- до 10 июня по одной полосе проезжей части дороги четной стороны улицы Георгия Исакова, в районе дома №55 по улице Попова;
Кроме того, по улице Георгия Исакова в районе домов №191, 199 временно ограничат движение по половине проезжей части нечетной стороны улицы Георгия Исакова до 16 июля.
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