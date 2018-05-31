Шторм в Барнауле повалил деревья на машины

Вечером 30 мая в Барнауле разыгрался шторм с сильными порывами ветра. В нескольких точках города ненастье повалило деревья на припаркованные автомобили.
Ветер повалил деревья на автомобили. Фото: Barnaul22.
Ветер повалил деревья на автомобили. Фото: Barnaul22.
Ветер повалил деревья на автомобили. Фото: Barnaul22.
Так, дерево упало на автомобили во дворе на Сулиме, сообщили подписчики Barnaul22. Еще один случай произошел на пересечении Димитрова и Комсомольского — пострадала иномарка. Другое дерево упало за поворотом на Г. Исакова с Северо-Западной упало дерево, дорога перекрыта полностью.
Напомним, на воскресенье, 27 мая, ветер свалил тополь на автомобили во дворе на Малахова, 116.
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