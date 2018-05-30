Грозы и град: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае в конце дня 30 мая и 31 мая испортится погода. Синоптики прогнозируют усиление ветра, дождь град. На территории региона объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России края.
На большей части территории Алтайского края возможны дождь, местами сильные ливневые дожди, гроза, град. Ветер усилится до 15-20 м/с с порывами до 22-27 м/с.
По данным алтайского ЦГМС, в регионе 30 мая столбик термометра покажет +23...+28 градусов. А 31 мая похолодает до +14...+19 градусов.
Напомним, первые дни лета в Алтайском крае будут жаркими. 1 июня воздух прогреется до +23...+28 градусов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.