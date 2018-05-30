Грозы и град: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

На большей части территории Алтайского края возможны дождь, местами сильные ливневые дожди, гроза, град. Ветер усилится до 15-20 м/с с порывами до 22-27 м/с.

По данным алтайского ЦГМС, в регионе 30 мая столбик термометра покажет +23...+28 градусов. А 31 мая похолодает до +14...+19 градусов.

Напомним, первые дни лета в Алтайском крае будут жаркими. 1 июня воздух прогреется до +23...+28 градусов.