В Барнауле ветер свалил тополь на припаркованные автомобили

Во второй половине дня 27 мая ветер от порыва ветра в барнаульском дворе повалился тополь.
Дерево упало на втомобили. Фото: соцсети.
Дерево упало на втомобили. Фото: соцсети.
ЧП произошло во дворе дома на Малахова, 116. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul22.
Дерево упало на припаркованные рядом автомобили. Судя по снимкам, основной ущерб дерево нанесло легковому автомобилю "Шкода".
Очевидцы отмечают, что деревья в этом дворе подгнившие — они падают третий год подряд.
Ранее МЧС предупредило о сильных порывах ветра в Барнауле и крае.
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