В Барнауле ветер свалил тополь на припаркованные автомобили

Дерево упало на втомобили. Фото: соцсети. Дерево упало на втомобили. Фото: соцсети.

ЧП произошло во дворе дома на Малахова, 116. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul22.

Дерево упало на припаркованные рядом автомобили. Судя по снимкам, основной ущерб дерево нанесло легковому автомобилю "Шкода".

Очевидцы отмечают, что деревья в этом дворе подгнившие — они падают третий год подряд.

Ранее МЧС предупредило о сильных порывах ветра в Барнауле и крае.