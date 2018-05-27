В Барнауле ветер свалил тополь на припаркованные автомобили

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Происшествия

Во второй половине дня 27 мая ветер от порыва ветра в барнаульском дворе повалился тополь.

Дерево упало на втомобили. Фото: соцсети.
Дерево упало на втомобили. Фото: соцсети.

ЧП произошло во дворе дома на Малахова, 116. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul22.

Дерево упало на припаркованные рядом автомобили. Судя по снимкам, основной ущерб дерево нанесло легковому автомобилю "Шкода".

Очевидцы отмечают, что деревья в этом дворе подгнившие — они падают третий год подряд.

Ранее МЧС предупредило о сильных порывах ветра в Барнауле и крае.

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