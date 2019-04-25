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Автоновости

В Барнауле перекроют движение по Старому мосту

25 апреля с 11:00 до 13:00 частично ограничат движение по Старому мосту в Барнауле, сообщает Упрдор «Алтай».

Старый мост в Барнауле.
Старый мост в Барнауле.
Михаил Хаустов

Для автомобилей закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, а из краевой столицы в Новоалтайск проезд будет открыт. Эти ограничения связаны с проведением электромонтажных работ.

Экипажи ГИБДД будут обеспечивать безопасность дорожного движения.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Ранее altapress.ru сообщал, что движение по Старому мосту через Обь в Барнауле полностью перекроют предварительно в ноябре 2019 года. Проезжую часть хотят полностью демонтировать и собрать заново. Если процесс не затянется, открыть движение автомобилей по мосту могут уже к середине 2020 года.

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