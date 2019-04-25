В Барнауле перекроют движение по Старому мосту

Для автомобилей закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, а из краевой столицы в Новоалтайск проезд будет открыт. Эти ограничения связаны с проведением электромонтажных работ.
Экипажи ГИБДД будут обеспечивать безопасность дорожного движения.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.
Ранее altapress.ru сообщал, что движение по Старому мосту через Обь в Барнауле полностью перекроют предварительно в ноябре 2019 года. Проезжую часть хотят полностью демонтировать и собрать заново. Если процесс не затянется, открыть движение автомобилей по мосту могут уже к середине 2020 года.