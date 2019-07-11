В Барнауле планируют цивилизованно утилизировать снег с улиц

В проекте Генерального плана развития Барнаула до 2036 года выделено 5 площадок для размещения станций плавления снега. До сих пор его складировали на специальных площадках, где он таял естественным образом.

Для станций снега выделены площадки на окраинах города

Между ул. Трактовая и Ковыльная ближе к ул. Попова

Между пр. Космонавтов , ЖД-путями около ул. Лесной лог

ЖД-путями около ул. Лесной лог Между проездом 9-й заводской и пр. Калинина

Рядом с Булыгинским кладбищем

В районе поселка Бельмесево на месте бывшей воинской части

Планируется, что на этих площадках установят оборудование, которое будет плавить снег с улиц города. Оно может быть капитальным или мобильным. При правильной организации работы таких площадок, талая вода должна поступать в городскую ливневки, затем на очистные сооружения и только потом сбрасываться в реку или грунт.

Место размещения станций плавления снега отпечено красной стрелкой , повернутой влево. barnaul.org

Как устроена снегоплавильная установка

Бункер для приема снежной массы и льда. Основной (в редких случаях и дополнительный) теплогенерирующий агрегат. Система фильтрации от мелких посторонних предметов (мусора, камней, веток и прочего). Отсеиватель крупного мусора. Резервуар для улавливания песка, грязи (характерно для стационарного оборудования).

Что думают эксперты

На экспертном обсуждении предложений проекта генплана эколог Алексей Грибков заметил, что подобную утилизацию снега нельзя рассматривать как полностью безопасный процесс. Он сослался на то, что зимой дороги города покрывают реагентами и другими вредными веществами. Они могут проникать в грунт или, высыхая, попадать в воздух.

Однако, отмечают эксперты, Барнаулу действительно нужны станции по плавлению снега. Имеющиеся площадки для отвалов в снежные зимы не справляются с объем и вопросов к их экологичности еще больше, заметил Виктор Резников, помощник директора Института водных и экологических проблем СО РАН (ИВЭП).

На обсуждении проекта генплана Владимир Бутаков, замначальника комитета по строительству и архитектуре, пояснил, что при сооружении станций предварительно будут разрабатывать проекты. Они должны учесть все нюансы работы.

Когда построят снегоплавильни?

Пока мэрия Барнаула не объявила о начале строительства снегоплавилен. Не исключено, что предложения проекта Генерального плана развития города не реализуют. Например, с середины прошлого века из документа в документ кочуют идеи по строительству подземного переезда под ЖД-путями в районе вокзала или Обского бульвара.

Напомним, что до 15 июля в Барнауле проходят общественные обсуждения проекта Генерального плана развития города до 2036 года. Горожане могут оставить свои замечания и предложения в журнале экспозиций, на сайте или на пр. Строителей, 8.