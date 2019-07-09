Рассекреченные, но непонятые. Мэрия представила проект генплана Барнаула экспертному сообществу

С конца июня барнаульцы знакомятся с проектом Генерального плана развития города до 2036 года. Однако в предложенных картах без пояснительных записок не могут разобраться даже градостроители с опытом. 5 июля чиновники вышли на открытый диалог. Эксперты обнаружили манипуляцию данными по озеленению города, спорные моменты и несколько концептуальных ошибок.

О проекте генерального плана

Центральный планировочный район Где находится Проспекты Ленина, Социалистический, Красноармейский и Комсомольский. В дальнейшем в него войдут ул. Челюскинцев и Молодежная. Что предлагают Реновация: максимальное освобождение территории от промышленных и коммунально-складских предприятий для жилья, коммерческой и социальной инфраструктур. Историческая часть города попадает в специальную функциональную зону со своими ограничениями для нового строительства. Например, вводится ограничение по этажности — до четырех этажей. Правобережный планировочный район Где находится Правый берег Оби. Что предлагают Развитие рекреации. Предусмотрены зоны общего пользования и отдыха, а также озелененные участки. К имеющимся прибавили новые: около Гребного канала под спецзастройку для отдыха и в районного Правобережного тракта, 18. Резервируется территория для строительства инженерных коммуникаций в рамках Барнаульской агломерации. Западный планировочный район Где находится На запад от ж/д магистрали, между пр. Ленина, Космонавтов и Павловским трактом до ул. Малахова. В том числе Поток. Что предлагают Масштабный снос аварийного и малоценного жилья и других зданий для нового многоэтажного строительства. Пробить улицу Северо-Западную до Павловского тракта. Построить тоннель под ж/д путями в районе вокзала. Территорию между ж/д магистралью и пр. Коммунаров занять смешанной деловой застройкой с организацией зеленой зоны вдоль Пивоварки. Северо-Западный планировочный район Где находится Павловский тракт, ул. Просторная до пр. Космонавтов, с одной из сторон район ограничен территорий аэропорта. Что предлагают На большей части территории отменить строительство жилья, вернуть статус земель сельхозназначения. Нагорный планировочный район Где находится На правом берегу Барнаулки на высоком плато. С одной стороны выходит к обрыву берега реки Оби. Что предлагают Вдоль Оби развивать санаторно-курортную зону и спортивные объекты. Продолжить развитие медкластера, в том числе с капстроительством на 62 га. Северный промышленный планировочный район Где находится В районе пр. Ленина и ул. Кулагина до ж/д магистрали (точно границы не названы. — Прим. altapress.ru). Что предлагают Признать территорию в поселке Ильича непригодной для жилья из-за затопляемости в паводок и близости к Северному промузлу. Имеющееся жилье оставить на время амортизации (пока не развалится). Разместить малый бизнес на освободившихся территориях крупных предприятий. Внедрение деловой функции вдоль пр. Калинина, улиц Северо-Западной и Кулагина. С развитием транспортной инфраструктуры и размещением рядом новой портовой зоны эта территория станет интересна для развития коммерческой и коммунальной функций. Власихинский промышленный планировочный район Где находится С нечетной стороны Павловского тракта, на окраине города. Включает ул. Трактовую и Звездную (точно границы не названы. — Прим. ред.). Что предлагают Размещение новых предприятий, в том числе выводимых из центра Барнаула, на пустующих территориях. Дополнительно: рядом с проектируемым обходом города и мостом через Обь предусмотреть промзону и деловую застройку.

За что критиковали генплан

1. Документы не читаются

Собравшиеся отметили, что представленные для изучения документы едва ли возможно прочитать. Они не сопровождаются пояснительными записками экспертов, карты сложно прочитать. «Мы должны не слушать получасовой доклад, а предварительно изучить пояснительные записки, чтобы составить мнение о проекте», — заметил архитектор и генпланист Станислав Зенков.

Александр Деринг, архитектор, руководитель мастерской «Классика», добавил: «Генеральный план — сложный документ. Чтобы его могли понять горожане, необходим мастер-план — развернутая пояснительная записка, которая отразит идеи разработчиков».

2. Споры про численность населения

Проект генерального плана опирается на то, что к 2036 году в Барнауле и прилегающих поселках (округе) будут проживать 740 тыс. человек. Собравшиеся обратили внимание на то, что сейчас идет тренд на сокращение численности населения. Откуда возьмется прирост?

Архитектор и генпланист Станислав Зенков заметил, что численность населения города может колебаться и точно предугадать цифры сложно.

«Чтобы получить достоверную картину, нужна привязка к градообразующей группе — людям, занятым на производстве в городе. Зная их количество и перспективу роста, можно понять, как будет развиваться город. Какие ему нужны сети, соцобъекты, зеленые зоны, жилье, дороги», — уверен Зенков.

Женщины с колясками. Михаил Хаустов

3. Больная точка — медицинский кластер

Разработчики Генерального плана Барнаула по-новому представили территорию медицинского кластера — под специализированную застройку предназначено только 102 га леса, а не 600, как раньше.

Из них 40 уже застроены. Еще 62 — это резерв, на котором сейчас растут сосны. На нескольких га планируется вертолетная площадка для санавиации, пояснил Владимир Бутаков, заместитель начальника комитета по строительству и архитектуре (начальник комитета Петр Аристов на мероприятие не пришел. — Прим. altapress.ru.). Других проектов и даже предпроектных разработок нет, подчеркнули чиновники.

Слушатели отметили, что планы построить что-нибудь в лесу, в том числе коммерческое предприятие, могут появиться на следующий день после подписания генплана. «Нужно законодательно запретить новое строительство на территории бора», — подытожил Алексей Грибков, эколог и лидер ОНФ.

В лечебно-реабилитационном центре «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

4. Вместо полигона отходов — плавильня снега

Еще один больной для города вопрос — строительство полигона твердых коммунальных отходов — решен в пользу барнаульцев. Площадку по действующим нормам и правилам невозможно построить в черте городского округа, поэтому ее выносят в Первомайский район.

Однако на встрече экспертов и представителей администрации города выяснилось, что площадка на месте старой воинской части около Бельмесева будет все-таки задействована. На ней планируется построить предприятие для плавления снега, вывезенного после уборки с улиц города.

Всего в Барнауле будет пять площадок по плавлению снега, уточнил Бутаков. Их месторазмещение не названо: «Станции по плавлению снега — это не полигон ТКО по своей вредности».

Эколог Алексей Грибков заметил, что все-таки предприятия не безвредные: «Вместе со снегом вывозится масса вредных веществ».

Уборка снега. barnaul.org

5. Игра цифрами

Разработчики генерального плана утверждают: Барнаулу крупно повезло. Вместо положенных по закону 10 кв. м на человека озелененных территорий, горожане имеют 29 «квадратов». Однако главный архитектор края Виктор Четошников заявляет: показатель получен благодаря тому, что в территорию озеленения включены бор городского округа и пойма правого берега Оби.

«Конечно, барнаульцы нуждаются парках и скверах внутри города, а не в газонах и кустарниках», — заметил Четошников.

Между тем разработчики не предлагают места под новые парки, а, напротив, упраздняют зеленые территории, обозначенные в действующем генплане. Так, в пользу церкви сокращается зеленая зона парка в районе Потока. Кроме этого, упразднена крупная аллея в новостройках на ул. Власихинской — на этом месте будет жилой микрорайон 2012.

И еще. В расчетах проектировщиков Четошников заметил неточность: в разделе по зеленым насаждениям общего пользования их территория предполагалась в размере 1,8 тыс. га, а в технико-экономических показателях — 1,07 га.

Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна barnaul.org

«Возможно, это техническая ошибка, но говорить о принципиальном решении вопроса по озеленению города не приходится. Зеленые зоны должны проектироваться не штучно, а системно, чтобы создавать зеленый каркас города. А нас же зеленые уголки появляются небольшими вкраплениям среди асфальта. Вот они на проекте обозначены приятным зеленым цветом, чтобы не так страшно было», — считает Виктор Четошников.

6. Нет места промышленности

Сразу несколько экспертов отметили, что в городе недостаточно территории для развития промышленности. А это обязательное условие роста благосостояния горожан.

Андрей Суртаев, руководитель мастерской «Архигрупп», заметил, что в его практике несколько крупных инвесторов отказались работать в Барнауле, потому что не нашли достаточно большой площадки.

Проблема возникла отчасти от того, что подходящие территории разделены на мелкие и принадлежат разным собственникам. Владимир Антоненко, член Союза архитекторов России, пояснил altapress.ru, что место под предприятие можно найти. Например, вдоль ул. 9-й Заводской проезд, где много пустырей.

" Если всю эту площадь привести в порядок, то здесь можно разместить еще не одно крупное предприятие", — говорит Владимир Антоненко,

член Союза архитекторов России.

Производство. Дмитрий Лямзин

7. Где строить жилье и соцобъекты

Проект Генерального плана Барнаула переносит массовое строительство жилья с окраин в уже застроенные районы города. Новые дома и соцобъекты должны появиться на месте ветхих и аварийных, а также промзон. Но отведенных под реновацию участков недостаточно, считает Виктор Четошников.

На основе анализа жилищного фонда на расчетный срок до 2036 года, а также планов по вводу квадратных метров Барнаулу требуется дополнительно около 950 га, уверен он.

Также генплан не предлагает участки под социальные объекты — школы, детсады и другие.

«В районе новой застройки за „Сити-центром“, для которой уже разработаны проекты планировок, в генплане не обозначено размещение школ и детских садов. В Земельном кодексе предусмотрено условие отчуждения земель для муниципальных нужд: они должны быть в генплане. В противном случае муниципалитету придется выкупать участки на общих основаниях, а не по оценочной цене, в крайнем случае через суд», — говорит Виктор Четошников.

С чего все началось

До 2025 года в Барнауле есть действующий генплан. Он не соответствует Градостроительному кодексу и другим документам, потому что рассчитан на колоссальный прирост населения, которого не будет.

Новый проект разрабатывают до 2036 года для «обеспечения устойчивого развития территории, создания благоприятной среды жизнедеятельности, развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктур с учетом интересов граждан, совокупности природных, экологических и иных факторов».

Прогнозируемая численность населения — 740 тыс. человек.

Представленную в 2017 году версию отклонили на публичных слушаниях. Горожане не согласились с размещением полигона ТКО рядом с поселком Бельмесево. Генплан отправили на доработку, а публичные слушания — прямой диалог разработчиков с горожанами — отменили.

Осенью 2018 года вторую версию генплана также отправили на доработку. В нем уже не было нового полигона, но зато 600 га соснового бора на Горе отвели под капзастройку медкластера. Там в том числе появился ортопедический центр, участок под который предоставлен предпринимателям без торгов (проект частно-государственного партнерства). На нескольких га леса вырубили деревья.

Очередная версия проекта согласована с федеральными органами. Ожидается заключение от Минстроя. До 15 июля в Барнауле проходят общественные обсуждения: горожане могут в письменном виде отправить претензии и замечания в мэрию (пр. Строителей, 8, в журналах экспозиций или в электронном виде). 5 июля партия «Справедливая Россия» смогла организовать диалог специалистов администрации Барнаула, экспертов и горожан.

Доработанный документ представят на обсуждение городской думы в августе. На сентябрь намечено утверждения правил землепользования и застройки, которые базируются на генплане.