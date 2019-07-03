Дышите глубже. В новом проекте генплана Барнаула «порезаны» зеленые зоны

Городское сообщество «Шпиль» беспокоится о сохранении 80 га леса на Горе — его территория в новом генеральном плане Барнаула отнесена к общественно-деловой зоне. Вместе с этим разработчики генплана «подрезали» еще несколько зеленых участков города.

В чем проблема?

В действующем генеральном плане развития Барнаула, по которому можно было жить до 2025 года, четная сторона Змеиногорского тракта относится к лесопарку или защитному озеленению.

В 2010 году по постановлению, подписанному губернатором Александром Карлиным, около 600 га было зарезервировано для госнужд под капстроительство и рекреацию. Так создали медицинский кластер. Это позволило быстрее решать вопросы строительства новых медицинских зданий на Горе. Там появился перинатальный и ортопедический центры, парковки к ним и ожидается строительство вертолетной площадки. Под нее нужно 2 га леса.

В первой версии проекта генплана (документ разрабатывается, так как действующий морально устарел) эти 600 га отнесли к общественно-деловой зоне. После внесенных правок, 513,6 га вернули в статус лесопарка, посчитал Иван Дворстов из «Шпиля». Еще 80 га соснового бора окружают имеющиеся медобъекты, по-прежнему они имеют статус специализированной общественной застройки. «Есть беспокойство за сохранность этих 80 га леса, если земля будет со статусом ОД-зоны», — пишет он.

День ходьбы на «Трассе здоровья», 21 мая 2017 Олег Богданов

Кроме этого, в обновленном проекте генплана Барнаула исчезло несколько зеленых зон. Например, почти в два раза сократилась парковая зона на Потоке, исчезла площадь и аллея в Северо-Западном микрорайоне (в районе улиц Энтузиастов, Попова, Павловский тракт, Солнечная поляна).

Что делать?

Формально ситуацию еще можно изменить. До 15 июля в Барнауле организованы общественные обсуждения. Экспозиции якобы появлялись на несколько дней в районных администрациях, также генплановские документы выложены на сайте мэрии. Желающие могут самостоятельно написать в мэрию свои замечания и предложения.

Парк. CC0

Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Барнаула, заявил «Вести Алтай», что все замечания, материалы получит комиссия по землепользованию и застройке Барнаула. «В случае необходимости, предложения будут учтены в генеральном плане», — заверил он.

Фактически, отмечают побывавшие на экспозициях журналисты, в том числе корреспонденты altapress.ru, бланки претензий остаются пустыми. Чиновники самостоятельно не проявляют инициативу обсудить генплан с общественностью и гражданами. Публичные встречи с экспертами, журналистами и гражданами также никем не организованы.

В пятницу 5 июля депутат АКЗС Владислав Вакаев предлагает собраться экспертам, чтобы обсудить проект генплана. Решение о встрече станет еще одним сигналом в мэрию. Хотя времени на доработку документа по большому счету уже нет.

Вырубка леса возле «Трассы здоровья» Олеся Роженцова , altapress.ru

Генплан примут

Планируется, что гордума рассмотрит новый генеральный план развития Барнаула на своем августовском заседании. В сентябре должны принять еще один документ — правила землепользования и застройки, которые детально опишут освоение территории города. Например, закрепят плотность застройки в том числе 80 га медкластера на Горе.

Документ очень нужен городу. Строители говорят, что они вынуждены приостановить некоторые проекты, потому что чиновники ждут новый генплан. Без него, например, нельзя начать реконструкцию Потока — по действующему генплану там возможна малоэтажная застройка, а по новому разрешат многоэтажную.