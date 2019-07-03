Подвешивают к потолку и отправляют на велике «в Европу»: в Барнауле открыли центр реабилитации с виртуальными тренажерами

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья» открыли в Барнауле 2 июля. В 2019 году он бесплатно примет почти 2000 пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Как строился центр

Проект стал возможным благодаря соглашению правительства края со столичной компанией «ПремиумСтрой Алтай». Впервые в регионе инвестору предоставили земельный участок под строительство без торгов, за счет краевого бюджета построили инфраструктуру — сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализацию. На это потратили 39 млн рублей.

Стоимость строительства вместе с оснащением медцентра составила 770 млн рублей.

Проект лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

По словам учредителя компании «ПремиумСтрой Алтай» Ивана Лужаева, это не очень большие деньги в масштабах государственного строительства подобных центров. Лужаев говорит, что по бизнес-плану срок окупаемости объекта составит 10 лет.

Возведение центра началось летом 2017-го и закончилось менее чем через два года, в очень короткие сроки.

Чем уникальна «Территория здоровья»

«Территория здоровья» — первый и единственный проект компании «ПремиумСтрой Алтай». Более того, по масштабу строительства и объему частных инвестиций в России нет подобного объекта.

Иван Лужаев. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Иван Лужаев,

учредитель компании «ПремиумСтрой Алтай»:

Я неоднократно посещал подобные центры за рубежом и смотрел, что же у них такого. А сейчас они смотрят уже на нас (я высылал фотографии) и говорят: «Мы, наверное, что-то упустили». Мы постарались взять лучшие техники и технологии.

Общая площадь центра составила 11 тыс. кв. м. В нем три корпуса, соединенных переходами, — спальный и процедурные. Они располагаются в сосновом бору сразу за базой «Динамо».

В составе «Территории здоровья» — стационар на 148 коек, дневной стационар, консультативная поликлиника, бассейн, залы лечебной физкультуры, массажные кабинеты.

Центр оснащен современным оборудованием, в том числе для активной и пассивной механической терапии, кинезиотерапии, рефлексотерапии, системами для разгрузки веса тела и подводного вытяжения позвоночника и еще множеством устройств для качественной реабилитации.

Здесь есть, например, комната виртуальных тренажеров, где можно выбрать «поездку на велосипеде» по городам Европы или игры для развития мелкой моторики. Устройство передает все ощущения.

Уникальность центра в том, что пациент не остается один на один с одним профильным врачом. С ним работают не только врачи-неврологи, нейрохирурги и травматологи-ортопеды, но и медицинский психолог, мануальный терапевт, инструкторы по физкультуре, специалисты по спортивной медицине.

В лечебно-реабилитационном центре «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Почему важен центр реабилитации

В России и в частности в Барнауле реабилитации уделяется не так много внимания. После больниц пациентов выписывают домой, иногда возможно санаторно-курортное лечение. Однако спрос на такой вид медицинской помощи велик: центр в Барнауле только начал работу, а из 148 койко-мест уже заняты 100.

Центр позволит закрыть «брешь» в комплексной реабилитации пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата. В крае ежегодно проводят около 2000 операций эндопротезирования. Первичную помощь пациентам оказывают в больницах сразу после оперативных вмешательств — это короткий период «до снятия швов», третьим этапом выступает санаторное лечение, а вот второй и самый сложный — комплексное восстановление под медицинским наблюдением — в Барнауле могли пройти лишь 20% нуждающихся. Сейчас такую возможность будут иметь 90% пациентов.

Оставшиеся 10% смогут пройти лечение в дневном стационаре центра, который работает в три смены.

Даже самая точная операция, самое высокотехнологичное лечение и прием современных лекарств могут пойти насмарку, если нет должной реабилитации. Именно этим важна «Территория здоровья». Она позволит реализовать весь цикл оказания высокотехнологичной помощи и добиться снижения инвалидности и количества осложнений.

Людмила Григоричева. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Людмила Григоричева,

директор центра «Территория здоровья»:

Самое главное — после операции поставить пациента на ноги и либо научить его жить с некоторым ограничением по здоровью, либо снять все ограничения. Речь идет не только о спасении жизни. Важно, чтобы дальнейшая жизнь пациента была качественной.

Кто попадет на реабилитацию

Всего 25% пациентов после хирургического вмешательства показан второй этап реабилитации. Это люди с действительно тяжелыми травматическими последствиями. В стационар «Территории здоровья» могут попасть пациенты только с серьезными ограничениями в передвижении.

Лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Центр интегрирован в медицинскую систему края, в этом году там бесплатно (по полису ОМС) пройдут реабилитацию 1560 пациентов в круглосуточном стационаре и 400 пациентов — в дневном. Кроме того, до конца года запланировано 7488 бесплатных амбулаторных посещений центра «по госзаказу». 70% посещений клиники по государственно-частному соглашению будут бесплатными.

Для тех, кто не сможет попасть в центр, впоследствии организуют дистанционную реабилитацию. Врачи проконсультируют пациента, дадут программу, обучат и будут контролировать результаты.

Как сотрудничают власть и бизнес

«Территория здоровья» не первый случай сотрудничества власти и бизнеса в сфере здравоохранения. Благодаря работе с частными компаниями в крае удалось полностью ликвидировать проблему с доступностью гемодиализа, сейчас очереди на этот вид медпомощи нет вовсе. В крае завершается строительство центра позитронно-эмиссионной томографии. Сейчас решается вопрос о привлечении инвесторов для строительства поликлиник в городах края.

Открытие лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Это яркий пример нашей совместной работы. Идея появилась у инвесторов, а поддержка властей всех уровней позволила создать условия, интересные для инвестора. Это пример, который можно и нужно тиражировать. Для этого власти и бизнесу нужно сесть и послушать друг друга: какие есть возможности и резоны что-то делать совместно. И чтобы каждый прошел свой путь, выполнив все обязательства, о которых договорились на старте.

Такое сотрудничество позволяет включать частные компании в систему здравоохранения региона, в состав территориальной системы медицинского страхования и делать качественную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатной для застрахованных лиц.

Также сотрудничество власти и бизнеса позволит развивать коммерческую составляющую. По словам губернатора, жители других регионов и даже стран готовы ехать в Алтайский край для получения медпомощи. «Территория здоровья», по мнению и власти, и бизнеса, станет точкой развития внутреннего и внешнего медицинского туризма на Алтае.