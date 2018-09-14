Как в Барнауле незаметно вырубают ленточный бор и почему город может лишиться четверти леса

В Барнауле планируют вырубить 2 га леса под вертолетную площадку. На самом деле территория возможных рубок существенно больше. Совершенно законно с Горы могут исчезнуть почти 600 га — это четверть барнаульского леса. Экологи бьют тревогу: вырубленные деревья уже не восстановятся, а вместе с лесом город потеряет источник кислорода и щит от пылевых бурь.

Минус 594 га

Вертолетную площадку планируют строить на территории медицинского кластера, который располагается на горе с 1950 года. Когда-то здесь в помещениях дома отдыха начали развивать краевую клиническую больницу, потом построили перинатальный центр «ДАР» с парковкой, а в ближайшее время планируют сдать реабилитационный ортопедический центр «Территория здоровья». Последний — проект государственно-частного партнерства. То есть полукоммерческий.

Каждый раз начало стройки сопровождалось возмущением горожан по поводу рубки леса. Но все было законно: в 2010 году губернатор Александр Карлин издал постановление, которое зарезервировало землю для госнужд под капстроительство и рекреацию. Всего это 594 га земли (то есть примерно ¼ территоррии барнаульского бора), следует из переписки с мэрией, которую ведет ОНФ.

В проекте нового генплана Барнаула сиреневым цветом обозначена территория медкластера на горе. fgistp.economy.gov.ru

Кадастровая карта указывает: на выделенных участках можно строить объекты здравоохранения и парковки. В генплане, который планируют принять этой осенью, территорию из зеленой лесной зоны перекрасили в розовую — то есть для медицинского кластера.

Алексей Грибков,

координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае:

По факту мы имеем лес, а по документам это общественно-деловая зона, которой можно соответственно распоряжаться. На нее не распространяется закон, защищающий лесной фонд.

Свои действия администрация объясняет просто: Краевая клиническая больница ежегодно лечит свыше 35 тысяч пациентов, в ней проводится более 20 тысяч операций. Об этом в июне краевой минздрав сообщил в «Российской газете». Вертолетную площадку для МИ-8 вблизи ведущего медучреждения региона размещают, чтобы спасать жизни людей, подчеркивает Дмитрий Коровин, врио замминистра начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству минстройтранса. И добавляет: в 2018 году вертолетом эвакуировано более 100 человек.

Лес на горе. altapress.ru.

Алексей Эбель:

биолог:

Больницы в лесу строили, чтобы помогать людям восстанавливаться в его окружении. Особенно сосновый воздух благоприятно влияет на туберкулезных больных. Но если для строительства этих больниц вырубят лес, в чем тогда смысл?

Руби по-крупному

Чтобы срубить даже одно дерево в городской черте, нужно разрешение. Нарушителей ждет административная или уголовная ответственность. Процедура оформления документов непростая, поэтому иногда старые и опасные деревья подолгу остаются во дворах горожан. Но это не мешает рубить по-крупному.

Например, в 2010 году Главное управление имущественных отношений Алтайского края по льготной цене без торгов предоставило 9 га на Змеиногорском тракте, 73-б компании «Спартак плюс». На тот момент это была «дочка» ГК «Магис», которую возглавляли Олег Баварин и Юрий Брагин.

Так выглядело строительство «Спартака плюс» в барнаульском бору в 2007 году Олег Богданов

«Спартак плюс» был собственником расположенных там домика лыжной базы и сауны. В 2006 году компания обещала построить корты, хоккейную коробку и асфальтированные дорожки. Протест алтайского межрайонного природоохранного прокурора суд отклонил. Участок в 2013 году приобрел «Адалин-Строй», который сменил его статус с зоны объектов отдыха, туризма и санаторного лечения (Р-4) на зону индивидуальной жилой застройки (Ж-4). Здесь он построил элитный коттеджный поселок, сохранив только часть сосен.

Строительство в лесу. Анна Зайкова.

Так же непросто, но успешно прошла передача федеральных земель НИИ Лисавенко под многоэтажную застройку на Горе — суды продолжались даже после заселения жильцов. Сейчас там находится самая дорогая в Барнауле недвижимость, потому что это экологически благоприятная территория.

И процесс не останавливается. Часть ленточного бора до сих пор неразграничена, уточняет пресс-служба мэрии. То есть принадлежит не городу, а Российской Федерации. Фактический ей управляет краевое минимущество. Это позволяет мобильно направлять отдельные территории под особые нужды, как это было с медицинским кластером.

Алексей Грибков,

координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае:

Задаем барнаульской администрации вопрос: «Определена ли площадь лесов?» Да. 4363 га. «Поставлена на кадастровый учет?» Да. Раз это леса, то должно быть лесничество, но приказа Рослесхоза об этом нет. Леса эти не являются собственностью города с вытекающими последствиями. Нормальному человеку это сложно понять. В последнем ответе мэрии годичной давности сказано, что землю бора планируют оформить в собственность города до 2024 года и создать лесничество.

Территория от большой просеки (около лыжной базы «СтройГАЗа») вдоль Змеиногорского тракта относится к землям лесного фонда и имеет статус защитных лесов, добавляет Грибков: «По отраслевому кодексу их можно использовать только в той мере, в какой это не противоречит целевому назначению — сохранение рекреационной функции. Но участок передан „Алтайкровле“ в 2008 году на 49 лет по договору аренды с целью заготовки древесины. То есть это сырьевая база, а не рекреация».

В 2016 году чиновники пытались расторгнуть договор между управлением лесами Алтайского края и «Алтайкровлей», ссылаясь на то, что арендатор ненадлежаще выполняет условия. Однако суд оставил его без изменений. Впрочем, заготовка идет по утвержденному плану рубок. Срубить что-то вне плана или даже вывезти поломанное ветром дерево невозможно, говорит Константин Карпухин, директор Барнаульского лесхоза «Алтайкровли».

Алтайские экологи пытались бороться с этим своими методами: обратились в Рослесхоз с предложением увеличить возраст рубки деревьев со 101 до 121 года. Эти нормативы устанавливает федеральный Рослесхоз. Около 10 лет назад ведомство необоснованно их снизило, и это привело к тому, что объем рубок в борах увеличился, говорит Алексей Грибков. Лесозаготавливающие предприятия заявили, что такое решение может погубить лесную отрасль края и даже спровоцировать экологическую катастрофу.

Больше не вырастет

Ученые считают, что ленточный бор появился на территории современного Алтайского края после ледникового периода. Тогда потоки талой воды принесли много песка, на котором хорошо растет сосна.

Дмитрий Черных,

доктор географических наук:

Доказано, что ленточный бор несколько раз почти полностью уничтожался. Но сосна способна восстанавливаться, если для этого остаются благоприятные климатические и иные условия. Сейчас же мы строим на вырубленных делянах дороги, здания и сети коммуникаций. Лесу расти негде.

Сосновый бор Барнаула не просто так называют легкими города, говорят эксперты altapress.ru. Он защищает город от пылевых бурь, служит источником кислорода, что важно для территории с промышленными предприятиями. Кроме того, расстраивается Эбель, в барнаульском бору растет краснокнижная сибирская орхидея, а еще, скорее всего, живет черный аист. Его неоднократно видел Алексей Эбель: «Остается только найти их гнездо».

Птенцы черного аиста. Алексей Эбель.

Рубки растительности на Горе сопровождаются обещаниями восстановить утраченный лес. Так, в январе 2018 года заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев пообещал, что частный инвестор центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля на Горе «ПремиумСтрой-Алтай» высадит новые деревья.

Константин Гордеев,

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

Мы пытались сохранить деревья, но компромисс должен быть. Частный инвестор, который вырубил эти деревья, обязался восстановить лесной фонд на другой территории.

Однако спустя девять месяцев Гордеев не смог уточнить, где и сколько деревьев посадят или уже посадили. Сам «ПремиумСтрой-Алтай» накануне успешно прошел прокурорскую проверку, но представитель компании также отказался сообщить редакции, где планирует высадить деревья.

Алексей Эбель:

биолог:

Нам говорят о том, что вырубленный лес восстанавливают — где-то высаживают молодые деревья. Но сосна растет до 300 лет. То есть если сейчас посадить лес, то в настоящий, с огромными соснами в два обхвата, он превратится, только когда наши внуки приведут туда своих детей. Не раньше. Кроме того, на вырубленной территории очень быстро начинает расти канадский клен. Его завезли в Алтайский край в начале ХХ века, и он хорошо прижился. Из-за особых веществ, которые выделяет это дерево, вокруг уже ничего не растет. А само оно разрастается колоссально быстро.

Еще биолог заостряет внимание на том, что мощное строительство внутри леса имеет далеко идущие последствия. Даже если сосна остается рядом с новым зданием, она, скорее всего, погибнет.

«Почва вокруг ствола уплотняется, корневая система питается хуже, и дерево со временем засыхает», — рассказывает Эбель. Иллюстрацией могут быть последствия июньского шторма. Тогда мощные деревья вывернуло с корнем. Эксперты говорили, что причина в том, что расположенная рядом застройка нарушила их корневую систему.

Дмитрий Черных,

доктор географических наук:

Барнаулу повезло, что рядом есть такой лесной массив. Не каждый город может похвастать подобным в силу, например, климатических условий. Уничтожение леса — это преступление.

Лазейки найдутся

Строительство вертолетной площадки в краевом медкластере вызвало бурю эмоций и заявлений в СМИ. Чиновники отчитываются: под объект зарезервировано 2 га, потому что вертолету МИ-8 нужна большая площадка для приземления. Оппоненты парируют: строительство объекта обойдется в 30 млн рублей; может быть, на эти деньги приобрести более легкий вертолет Robinson, которому не нужна такая гигантская площадка? Или, например, воспользоваться уже имеющейся инфраструктурой около Нового моста.

Ведь в обоих случаях медикам придется везти больного до приемного покоя на автомобиле, комментировал источник ИА «Банкфакс». Размещение площадки на крышах зданий не обсуждается, потому что они изначально под это не приспособлены.

Вырубка леса возле «Трассы здоровья» Олеся Роженцова , altapress.ru

Кроме вертолетной площадки на территории медкластера уже спроектировано несколько учреждений, гостиниц и парковок. Плюс часть территории остается в резерве.

Еще на Горе около телецентра заложен микрорайон «Парковый» и готовится площадка на Моховой поляне между большой просекой и медицинским кластером. Cайты объявлений постоянно предлагают под застройку территории на Горе. На одной из них уже собираются открыть санаторий (около лыжной базы «Авальман»), другие продаются.

Генплан медкластера на Горе. altapress.ru.

Кроме того, через барнаульский лес пройдет южный обход города: по утвержденному проекту, просеку будут рубить от поселка Новые Зори по прямой к ж/д путям. Власти заявили, что для строительства важной для города дороги, которая выведет за его пределы транзитный транспорт, ничего не нужно будет сносить. Но тогда отчитывались только об объектах недвижимости — дачных домиках. Проблему рубки леса не поднимали.

Алексей Грибков,

координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае:

В ОНФ есть проект «Зеленый щит», который придаст лесам особый статус, запретит капитальное строительство на их территории. Но я не уверен, что это будет на 100% эффективно: найдутся лазейки.

Что еще построят в медкластере

В 2016 году «Алтайгражданпроект» подготовил по заказу минстройтранса проект планировки медицинского кластера. Часть зданий и инфраструктура уже построены, остальные находятся на стадии проекта. В их числе:

реабилитационный центр для детей с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата;

центр медицины катастроф;

пансионат ( гостиничный комплекс) с физкультурно-оздоровительным комплексом;

гостиничный комплекс) с физкультурно-оздоровительным комплексом; краевой реабилитационный центр для больных , перенесших инфаркты , инсульты , травмы и операции опорно-двигательного аппарата;

перенесших инфаркты инсульты травмы и операции опорно-двигательного аппарата; пансионат для пациентов и посетителей перинатального центра;

автопарковки.

В описании представленного генплана под пунктом 14 отмечена рекреационная зона, которая проектируется. На карте найти ее не удалось. Часть территории относится к зоне № 15. Она зарезервирована под строительство объектов медкластера. Сейчас там проходит «Трасса здоровья».