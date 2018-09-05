В барнаульском ленточном бору поваленные деревья угрожают горожанам

Барнаульский ленточный бор до сих пор не расчищен от деревьев, поваленных июньским штормом . У ответственных либо нет денег, либо они завязли в оформлении необходимых документов. Между тем сосны опасно нависают над тропинками, где гуляют горожане, в том числе над «Трассой здоровья».

Опасное место

Ленточный бор вокруг Барнаула местами выглядит так, будто шторм пронесся над ним неделю назад: здесь множество переломанных пополам сосен, полуповаленных деревьев — сейчас они висят на кронах соседей. Но по тропинкам гуляют горожане, бегают спортсмены и студенты, которых привели на урок физкультуры.

Андрей,

житель Барнаула:

Мы с семьей гуляем по Трассе здоровья в выходные дни — берем на прокат велосипеды. Около основных дорожек поваленные деревья почти убрали: стволы распилили и унесли, а ветки пока сложили в кучу. Но если свернуть на обычную тропинку или просто отправиться гулять по лесу, то буквально через каждые метров 100 будешь натыкаться на поломанные деревья. Стоит дунуть ветру чуть посильнее, и они рухнут. Особенно опасны те, что держатся на соседних деревьях.

Лес в Барнауле после июньского шторма. Сентябрь 2018. Анна Зайкова.

Кто должен убирать

Территория барнаульского ленточного бора от ул. Тихонова до широкой просеки около базы «СтройГАЗа» — это городской лес. Поэтому за содержанием и уборкой территории должна следить мэрия, говорят в краевом Минприроды. За просекой — федеральная земля, которую арендует у Минприроды «дочка» «Алтайкровли» — компания «Барнаульский лесхоз».

Константин Карпухин,

директор «Барнаульского лесхоза»":

По действующему законодательству мы не можем просто увезти поваленные или выкорчеванные деревья. Чтобы оформить рубку, нужно обследовать участки, внести изменения в договор аренды и получить соответствующие разрешения. В идеале на эту процедуру уходит около 6 месяцев. Но на практике она занимает гораздо больше времени. Тех, кто нарушит процедуру, либо начнет убить лес без надлежащего оформления, ждет административная или даже уголовная ответственность.

Лес в Барнауле после июньского шторма. Сентябрь 2018. Анна Зайкова.

Сейчас «Барнаульский лесхоз» находится на этапе лесопатологического обследования, которое покажет надо ли сносить деревья.

Работы закончены

Часть барнаульского леса на Горе — это неразграниченная территория, ответили на запрос altapress.ru в пресс-службе мэрии. То есть участок не включен в лесной фонд, у него нет как такового хозяина и ответственного и автоматически распоряжается краевое Минимущество.

Но участок около медкластера и базы «Динамо» все же расчищали в рамках общих работ на этой территории. Финансирование закончилось еще в конце июля.

Антон Шеломенцев,

председатель городского комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

На прилегающей к Змеиногорскому тракту территории подрядная организация Центрального района убрала 322 аварийных дерева.

Работники базы «Динамо» сообщили altapress.ru, что представители администрации Центрального района в августе посетили территорию Трассы здоровья. Они сказали, что денег на окончательную расчистку леса после июньского шквала нет.

Накануне стало известно, что в Барнауле задержан руководитель МУП «Горзеленхоза» Сергей Гончаров по обвинению в получении взятки в крупном размере за ликвидацию последствий июньского шторма в Барнауле. Гончаров планировал получить «откат» в размере 222 тысяч рублей от компании, которая бы взялась за расчистку города от поваленных деревьев за 1 миллиона 290 тысяч рублей.



