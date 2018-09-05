В барнаульском ленточном бору поваленные деревья угрожают горожанам

Опасное место
Ленточный бор вокруг Барнаула местами выглядит так, будто шторм пронесся над ним неделю назад: здесь множество переломанных пополам сосен, полуповаленных деревьев — сейчас они висят на кронах соседей. Но по тропинкам гуляют горожане, бегают спортсмены и студенты, которых привели на урок физкультуры.
Андрей,
житель Барнаула:
Мы с семьей гуляем по Трассе здоровья в выходные дни — берем на прокат велосипеды. Около основных дорожек поваленные деревья почти убрали: стволы распилили и унесли, а ветки пока сложили в кучу. Но если свернуть на обычную тропинку или просто отправиться гулять по лесу, то буквально через каждые метров 100 будешь натыкаться на поломанные деревья. Стоит дунуть ветру чуть посильнее, и они рухнут. Особенно опасны те, что держатся на соседних деревьях.
Кто должен убирать
Территория барнаульского ленточного бора от ул. Тихонова до широкой просеки около базы «СтройГАЗа» — это городской лес. Поэтому за содержанием и уборкой территории должна следить мэрия, говорят в краевом Минприроды. За просекой — федеральная земля, которую арендует у Минприроды «дочка» «Алтайкровли» — компания «Барнаульский лесхоз».
Константин Карпухин,
директор «Барнаульского лесхоза»":
По действующему законодательству мы не можем просто увезти поваленные или выкорчеванные деревья. Чтобы оформить рубку, нужно обследовать участки, внести изменения в договор аренды и получить соответствующие разрешения. В идеале на эту процедуру уходит около 6 месяцев. Но на практике она занимает гораздо больше времени. Тех, кто нарушит процедуру, либо начнет убить лес без надлежащего оформления, ждет административная или даже уголовная ответственность.
Сейчас «Барнаульский лесхоз» находится на этапе лесопатологического обследования, которое покажет надо ли сносить деревья.
Работы закончены
Часть барнаульского леса на Горе — это неразграниченная территория, ответили на запрос altapress.ru в пресс-службе мэрии. То есть участок не включен в лесной фонд, у него нет как такового хозяина и ответственного и автоматически распоряжается краевое Минимущество.
Но участок около медкластера и базы «Динамо» все же расчищали в рамках общих работ на этой территории. Финансирование закончилось еще в конце июля.
Антон Шеломенцев,
председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
На прилегающей к Змеиногорскому тракту территории подрядная организация Центрального района убрала 322 аварийных дерева.
Работники базы «Динамо» сообщили altapress.ru, что представители администрации Центрального района в августе посетили территорию Трассы здоровья. Они сказали, что денег на окончательную расчистку леса после июньского шквала нет.
Накануне стало известно, что в Барнауле задержан руководитель МУП «Горзеленхоза» Сергей Гончаров по обвинению в получении взятки в крупном размере за ликвидацию последствий июньского шторма в Барнауле. Гончаров планировал получить «откат» в размере 222 тысяч рублей от компании, которая бы взялась за расчистку города от поваленных деревьев за 1 миллиона 290 тысяч рублей.