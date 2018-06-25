"Адовое месиво": сплавлявшиеся на плотах алтайские туристы чуть не погибли во время шторма

23 июня прошедший по Алтайскому краю грозовой шквал чуть не потопил туристов, сплавлявшихся по Оби. Сильный ветер и образовавшиеся волны бросали два плота то к одному берегу, то к другому. Людям удалось спастись, но одно из плавсредств пострадало.
Как рассказал altapress.ru Александр Гребенюк, директор компании "Медоведов" и один из участников экспедиции, сплав начался в районе села Усть-Пристань 22 июня. В этот же день на реке они познакомились с туристами из Барнаула и решили путешествовать вместе.
Ненастье застало их вечером 23 июня в районе села Новобураново.
Александр Гребенюк,
директор компании "Медоведов":
— Шторм налетел совершенно неожиданно. Погода испортилась буквально за 15-20 минут. Мы даже не успели опомниться, как оказались в центре настоящей грозовой воронки. Ветер был такой силы, что сносил с плота все вещи. Кто-то пытался спасти раскладную мебель, я держал навес. Нас мотало из стороны в сторону. Плот "Медоведов" получил крен, двигатель залило водой, весло утонуло. Плыть дальше самостоятельно мы уже не могли, поэтому "соседи" взяли нас на буксир.
По словам Александра Гребенюка, сплав по Оби стал для него и друзей уже традицией. Все началось четыре года назад, когда они пересмотрели советский фильм "Верные друзья" о путешествии по реке на плоту. После этого сами загорелись подобной идеей.
Виталий Гаськов,
директор рекламного агентства "РеклаМастер":
— Первый наш плот был сделан из досок и бочек и был по сути одноразовым. Затем мы соорудили более надежную конструкцию на четырех понтонах. Такой плот можно легко транспортировать. Его монтаж занимает около трех часов.
Кстати, в шторм эта компания попадает уже не первый раз. В прошлом году ненастье застигло их на Оби примерно в том же месте, что и в этот раз. Туристы в шутку называют его "проклятым".
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